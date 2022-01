Disse estar armado pra roubar comércio, levou R$150 e acabou preso

Equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que um roubo havia acontecido em um estabelecimento comercial na Rua do Couro, em Santa Bárbara.

De acordo com a informação recebida, o indivíduo teria afirmado estar armado no momento da ação, levando a quantia de R$150,00 e após, fugido do local.

Com as informações em mãos, a equipe iniciou o patrulhamento nas imediações, quando no cruzamento da Rua do Couro com a Rua do Açúcar, conseguiu localizar o indivíduo. Foi realizada busca pessoal e foi localizado no interior de uma bolsa o valor de R$151,00 em notas diversas, além de uma touca preta, objeto que foi mencionado pela vítima.

À princípio, o indivíduo negou a autoria do crime, apresentando versões desconexas, porém, posteriormente acabou confessando a prática do roubo, alegando ser usuário de drogas.

Realizado contato com a representante do estabelecimento, de imediato reconheceu o autor. Diante do exposto, as partes foram encaminhadas ao plantão policial, onde foi ratificada a prisão em flagrante delito, sendo elaborado Boletim de Ocorrência de roubo, permanecendo o indivíduo preso e o valor restituído a vítima.