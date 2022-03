Dise realiza “Operação Zincão” e um acaba preso

A Dise de Americana deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a Operação “ZINCÃO”. A operação tinha por objetivo elucidar uma série de denúncias relatando o intenso tráfico de entorpecentes na Favela do Zincão, em Americana.

Equipes descaracterizadas da DISE se posicionaram para tentar comprovar a veracidade da denúncia, sendo que em poucos minutos já foi possível observar pessoas envolvidas em movimentação típica de tráfico de drogas, bem como um imóvel que parecia estar servindo para depósito dos entorpecentes.

Foi organizado um cerco tático para abordar as pessoas investigadas, sendo que, após as buscas, foram encontradas 146 porções de drogas, entre cocaína, crack e maconha. Também foram localizados R$608,00 provenientes da atividade ilícita que ali se praticava, além de manuscritos com contabilidade.

01 investigado, diretamente ligado à venda dos entorpecentes, foi preso em flagrante. A ocorrência foi apresentada na Sede da DISE onde a Autoridade Policial, Dr. Marco Antônio Pozeti, adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Com a conclusão do flagrante, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente transferido para a Cadeia Pública de Sumaré onde aguarda por Audiência de Custódia.