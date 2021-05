Dise prende 2 traficas do PCC em Americana

(Foto: DISE)

Dois homens de 25 e 26 anos foram presos pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), no bairro Jardim Bertoni, em Americana. A dupla, que seria ligada ao PCC, grupo que atua dentro e fora dos presídios do estado, foram pegos com tabletes de maconha e porções de cocaína na última sexta-feira.

A prisão foi realizada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência, por volta das 7h. Apesar da pouca idade, os dois eram tidos como responsáveis pelo tráfico no região.

Na residência, duas mulheres também foram detidas. Todos foram encaminhados à seda da DISE e as mulheres foram ouvidas e liberadas, mas os homens permaneceram presos.

Após policialpadrao.com.br