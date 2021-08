Dise detona “Shopping da droga” no Lírios

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana deflagrou na tarde desta terça-feira a 2ª Fase da Operação Gavião, visando combater o tráfico de drogas na “Biqueira da Quadra”- conhecido como Shopping da Droga, no jardim dos Lírios.

O shopping funciona na rua do Gavião e a ação surgiu após denúncia anônima noticiando o intenso tráfico de drogas no local e uma possível “casa bomba” que estava escondendo os Kits de drogas.

Equipes de investigadores da Dise se deslocaram para o local e flagraram dois homens que traficavam os entorpecentes. Os dois perceberam a aproximação da viatura descaracterizada da DISE e tentaram fugir da ação policial, correndo para o interior da casa que figurava na denúncia como a tal “casa bomba”.

M.A.L.F., 26, estudante e M.V.A., 27, desempregado. Foram acompanhados e detidos no interior do imóvel. Durante buscas realizadas no local, foram localizados seis kits contendo 161 porções de Maconha. Ainda foram encontrados R$64 em dinheiro. Foi dada voz de prisão aos homens, que foram conduzidos juntamente com as drogas para sede da DISE onde a ocorrência foi apresentada para a Autoridade Policial, Dr. Marco Antônio Pozeti.

O delegado corroborou a voz de prisão interposta pelos investigadores. Após serem adotadas as medidas de polícia judiciária, os homens serão submetidos a exame cautelar e posteriormente escoltados ao Sistema Penitenciário onde ficarão à disposição da justiça.