Dise Americana prende meio milhão em cocaína

Agentes da Dise de Americana detiveram carga de cocaína avaliada em R$ 500 mil. A Operação “FRONTEIRA 2ª FASE” aconteceu este sábado e terminou na rodovia Washington Luiz na altura de Itirapina. O total de drogas apreendidas soma 27,2 Kg de pasta base de cocaína e também foram apreendidos mais um Cavalo Trator Mercedez 2008; uma Carreta Graneleira; R$ 642 em dinheiro e um Telefone Celular.

A ação aconteceu após o recebimento de denúncia anônima noticiando que uma Cavalo Trator de cor Branca e para-choques vermelhos, acoplado a uma carreta graneleira estaria vindo do Estado do Mato Grosso do Sul com destino a área de circunscrição da DISE de Americana carregando drogas.

Após comunicarem a Autoridade Policial a respeito das diligências que seriam realizadas, que por sua vez solicitou autorização e passou as mensagens devidas, equipes operacionais da DISE passaram a monitorar as rodovias que dão acesso a região a partir do Mato Grosso do Sul quando deparamos com um veículo nas mesmas características da denúncia no KM 204 da Rodovia Washington Luiz, no município de Itirapina.

A carreta foi abordada pelas viaturas da DISE e durante entrevista ao motorista, ele assumiu que transportava drogas no interior do veículo para ganhar um dinheiro extra, pois estava passando por dificuldades financeiras. Foi realizada busca no veículo, sendo encontrados os entorpecentes embaixo da cama que fica no interior da cabine do caminhão.

Foi dada voz de prisão ao motorista que foi escoltado juntamente com a carreta e as drogas para a sede da DISE em Americana. Após pesagem dos entorpecentes em balança não oficial, chegou-se ao total de 27,2kg de PASTA BASE de COCAÍNA avaliada em R$ 500 mil. A Autoridade Policial, Dr. Marco Antônio Pozeti, presidiu o flagrante, corroborando o ato dos investigadores. Após serem adotadas as medidas de polícia judiciária, o preso será submetido a exame cautelar e posteriormente transferido para o sistema penitenciário onde permanecerá a disposição da justiça.