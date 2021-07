Discutiu, voltou, atirou e matou mulher em Santa Bárbara

Uma mulher, identificada como Vilma Cristina de Oliveira, 59, foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (5), no bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste. O sobrinho da vítima também foi baleado no local.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, houve uma discussão entre a mulher e o autor do crime. O criminoso, então foi embora e depois retornou com uma arma. Ele disparou contra a mulher, que acabou morrendo no local, já o sobrinho foi baleado, porém socorrido e está internado em estado grave no Hospital Dr. Afonso Ramos.