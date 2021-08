Dia dos Pais: comércio de Sumaré funcionará em horário especial

O comércio de Sumaré funcionará em horário especial, neste sábado, 07/08, véspera do Dia dos Pais. As lojas ficarão abertas das 9h às 18h. Com o horário ampliado, os consumidores que deixaram o presente para a última hora terão mais tempo para ir às compras.

Uma das datas mais importantes para o comércio, o Dia dos Pais abre o calendário comemorativo do segundo semestre e cria uma expectativa de aumento nas vendas, principalmente em função da flexibilização das medidas de isolamento social. Atualmente os estabelecimentos podem atender de forma presencial até 80% de sua capacidade.

A previsão da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é de um crescimento de 8% neste Dia dos Pais, comparando com o ano passado. Roupas, calçados, acessórios e perfumes estão entre os presentes mais procurados.

Na avaliação de Juarez Pereira da Silva, presidente da Acias, a queda nas temperaturas e as mudanças na rotina em função da pandemia devem favorecer as vendas, neste ano. “A pandemia aproximou muitas famílias. Há mais pessoas trabalhando em casa e convivendo mais com os filhos, o que fortalece ainda mais a relação. E com o avanço da vacinação, os consumidores estão mais seguros para ir às compras. A tendência é que a data não passe em branco”, comenta Silva. “O inverno mais rigoroso deste ano também deve estimular as vendas, principalmente de agasalhos”, completa.

Silva observa que apesar da flexibilidade no funcionamento das atividades comerciais, é importante que lojistas e consumidores sigam os protocolos sanitários, como uso de máscara e álcool em gel. O atendimento presencial está limitado a 80% da capacidade dos estabelecimentos.