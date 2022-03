Dirigia bêbado e ‘atropelou’ muro de casa no Zanaga

O serralheiro RGS, 27, invadiu o quintal de uma casa no bairro Antonio Zanaga na noite da sexta-feira (18/03). O acidente destruiu o muro e parte da entrada da residência. O motorista, que dirigia um Fiat Uno, declarou à Polícia Militar que havia bebido e admitiu que estava errado. Ele foi preso em flagrante. Ninguém ficou ferido.

Antes de colidir com a casa, o serralheiro bateu em um Chevrolet Prisma, que estava estacionado na rua Juracy Camargo. O dono do veículo estava em uma pizzaria quando foi surpreendido pela batida. O condutor do Uno não parou e, sem controle do carro, invadiu a casa. O acidente ocorreu por volta das 21h30 e o motorista, que é morador do Zanaga, foi encaminhado à delegacia.

