Diretoras da Acias falam do Dia Internacional da Mulher

A pedido do NM, as diretoras da Acias/Associação Comercial e Industrial de Sumaré comentaram o que pensam do Dia Internacional da Mulher e de seu papel na sociedade.

FRANCINETTE ELEN DE LIMA,empresária e diretora da ACIAS

“Não há limite para o que nós, como mulheres, não possamos realizar. Seja no trabalho ou em qualquer outro lugar”

DEBORAH APARECIDA RODRIGUES ROVAI, empresária e diretora da ACIAS

“Empreendedora, sonhe, estude ,confie. Coloque seu coração em cada etapa do processo. Você nasceu para vencer”

SELMA SUEMI KOSHOJI OHIA, empresária e diretora da ACIAS

Não importa o quão alto sejam os obstáculos, o quão difíceis sejam nossas batalhas. O que importa é o quanto podemos lutar para vencer. Foco, Força, Fé e Paciência Oriental! Feliz Dia das Mulheres!

LETÍCIA VEDOVATO, empresária e diretora da ACIAS

“Cada sonho que você deixa para trás, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Que esta frase inspiradora do Steve Jobs ilume a jornada de todas as mulheres”

RITA DE CASSIA GONÇALVES HESPANHOL, empresária e diretora da ACIAS

“A mulher tem a força e a sensibilidade para trilhar todos os caminhos. Somos guerreiras e nossa garra está cada vez mais presente, também, no mundo dos negócios. Parabéns, mulheres!”