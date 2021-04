Dirceu Dalben pede mais doses de vacina à saúde na RMC

Com a pandemia de coronavírus em sua pior fase, com altas taxas de contágios e internações, os serviços hospitalares da RMC (Região Metropolitana de Campinas) se viram obrigados a realizar contratações emergenciais e temporárias de profissionais nas mais diversas áreas de atuação da saúde.

Diante disso, o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) solicitou ao Governo do Estado de São Paulo que seja providenciada a ampliação do fornecimento de vacinas voltadas a esse público que diretamente na linha de frente contra a covid-19.

“A quantidade de profissionais de saúde atuando nos serviços essenciais e de combate ao coronavírus tem aumentado diariamente para fazer frente às necessidades impostas pela pandemia. Muitos municípios, hospitais privados e outros serviços precisam contratar novos profissionais constantemente e a proteção desses colaboradores é fundamental para garantir o pleno atendimento à população”, explicou Dalben.

Ampliação do público alvo

Em outro ofício destinado ao Governo do Estado de São Paulo, o parlamentar está solicitando a inclusão dos motoristas e auxiliares de transporte escolar, caminhoneiros, motoristas de aplicativos, motoboys e entregadores de delivery entre o público alvo da campanha de imunização.

“A ampliação da imunização é fundamental para o retorno de todas as ações suspensas por conta da pandemia, principalmente, o convívio entre pessoas e a normalidade das atividades econômicas. Diante disso, estamos solicitando que o Governo do Estado inclua esses novos grupos prioritários no cronograma de imunização, tendo em vista que são profissionais de serviços essenciais e que estão mais expostos à contaminação do vírus”, defendeu Dalben.

Na terça-feira, dia 20 de abril, o Governo Estadual anunciou a inclusão de motoristas e cobradores de ônibus no cronograma de vacinação a partir do dia 18 do próximo mês, medida que vem ao encontro da demanda do deputado Dalben.

“Nossa luta é para que a vacina esteja disponível para o maior número de pessoas possíveis o quanto antes e que tenhamos mais tranquilidade para nossa saúde pública”, finalizou.