Dirceu Dalben garante R$ 4,5 milhões a 27 cidades

Contribuindo com a estruturação dos sistemas públicos de saúde, o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) garantiu mais R$ 4,5 milhões, via emendas parlamentares, para 27 municípios paulistas comprarem ambulâncias e vans para o transporte de pacientes. O recurso já teve o processamento autorizado pelo Governo do Estado.

“A saúde é uma das prioridades do nosso mandato e é muito gratificante ver nosso trabalho proporcionando mais qualidade nos serviços prestados à população e também melhores condições aos profissionais de saúde. O transporte de pacientes exige muitos investimentos das Administrações Municipais e essa parceria, por meio de emendas parlamentares, é fundamental para os municípios fazerem frente às reais necessidades”, destacou Dalben.

Ao todo, serão 26 ambulâncias e 4 vans em benefício de 27 municípios de diversas regiões administrativas do estado de São Paulo. Os veículos possuem investimento individual no valor de R$ 150 mil, cada.

As cidades contempladas são: Américo de Campos, Amparo, Artur Nogueira, Assis, Barbosa, Bastos, Bauru, Capivari, Castilho, Echaporã, Ilha Solteira, Itaí, Itu, Jaguariúna, Lucélia, Magda, Nhandeara, Palmital, Parapuã, Queiroz, Santo Antonio de Posse, São Miguel Arcanjo, São Pedro do Turvo, Sorocaba, Sumaré, Uru e Vinhedo.

“Nosso mandato está trabalhando com muita dedicação para conquistar mais investimentos e melhorias à população paulista. Ao longo dos dois primeiros anos de mandato, já conseguimos indicar emendas na ordem de R$ 35 milhões para diversas áreas de atendimentos como Saúde, Infraestrutura, Educação, Cultura e Esportes. Ainda temos muito para fazer e, com fé em Deus, teremos novas boas notícias em breve”, finalizou.