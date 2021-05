Dirceu Dalben destaca recuperação de estrada em Paulínia

A Estrada Constante Pavan, em Paulínia, será recuperada. A melhoria foi conquistada pelo deputado estadual Dirceu Dalben (PL) e a licitação para a contratação da empresa responsável pelas obras já está em andamento. A informação foi confirmada ao deputado Dalben nesta quarta-feira, dia 5 de maio, pelo Governo do Estado de São Paulo.

“Muito feliz em anunciar essa importante obra de Mobilidade para a cidade, pois o asfalto novo proporciona melhores condições de tráfego e mais segurança no trânsito. Paulínia é uma cidade que temos muito carinho, vizinha da nossa querida Sumaré, e cuja população pode contar sempre com o nosso mandato”, destacou o deputado Dalben.

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), serão 4,6 km da via recuperados por meio do Programa “Novas Vicinais”. A melhoria será realizada no trecho entre a Rodovia Professor Zeverino Vaz e a Paulínia Industrial.

Defesa Civil

Além da recuperação da Estrada Constante Pavan, o deputado Dalben também já destinou emenda parlamentar, no valor de R$ 100 mil, para a aquisição de novos equipamentos à Defesa Civil de Paulínia. Trata-se de um novo veículo pick-up, além de 1 kit de combate a incêndio, 8 motosserras, 3 geradores elétricos, 4 tendas e 12 equipamentos de iluminação.