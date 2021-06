Deputado Dalben destaca novas unidades do Poupatempo na RMC

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) participou nesta segunda-feira (7) da cerimônia de assinatura do convênio entre prefeituras de 20 cidades e o Governo do Estado de São Paulo para a implantação de novos postos do Poupatempo, com atendimento integrado ao Detran.SP. Diversas regiões do estado serão beneficiadas, incluindo a RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“O Poupatempo sempre teve alto índice de aprovação pela população e, desde o início do nosso mandato, defendemos a descentralização desses serviços e a expansão das unidades para todo o território paulista, principalmente na Região Metropolitana de Campinas, que é a segunda maior do nosso estado. Alguns municípios da RMC já foram contemplados, como Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste, Valinhos, Itatiba e, agora, podemos comemorar essa conquista também para a população de Paulínia, Monte Mor, Jaguariúna, Artur Nogueira e outros 16 municípios do nosso estado”, comentou o deputado.

As novas unidades fazem parte do plano de expansão do Poupatempo anunciado em agosto de 2020 pelo governo paulista e prevê a incorporação dos serviços do Detran ao atendimento do Poupatempo. Com a integração, as Ciretrans são transformadas em Poupatempo, permitindo que o cidadão seja atendido no mesmo local.

Entre os serviços oferecidos, além do Detran.SP, estão o Instituto de Identificação (IIRGD) e taxas cobradas pelas prefeituras, facilitando ainda mais a vida dos moradores, que precisam se deslocar menos para cumprir com suas obrigações.

“O Poupatempo tem alto índice de aprovação pela população paulista e os serviços oferecidos, como a emissão de RG, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), Carteira de Trabalho, licenciamento de veículos – em um único local –, vão aproximar o Poder Público dos cidadãos. Essa é uma das premissas do nosso mandato”, finalizou Dalben.

Assinaram os convênios nesta segunda-feira os municípios de Amparo, Artur Nogueira, Barueri, Boituva, Cabreúva, Campos do Jordão, Cerquilho, Embu das Artes, Ilha Solteira, Itararé, Jaguariúna, Monte Mor, Olímpia, Paulínia, Presidente Epitácio, Rio Grande da Serra, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Isabel, São José do Rio Pardo e Tremembé.