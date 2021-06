Dirceu Dalben anuncia R$ 508 mil para construir UPA em Sumaré

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) anunciou nesta segunda-feira (7) a liberação de mais R$ 508 mil, via emenda parlamentar, para a realização de obras de construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Maria Antonia, no município de Sumaré.

“É com muita alegria que anunciamos mais essa importante conquista para a cidade de Sumaré. A UPA Maria Antonia é um serviço muito aguardado pela população e tínhamos o compromisso de contribuir para que a realização desse sonho fosse possível. Fico muito feliz e grato a Deus em poder contribuir com a nossa população, levando sempre mais qualidade de atendimento, vida e justiça social”, destacou o deputado estadual.

Além deste novo recurso, o parlamentar já anunciou a conquista de duas ambulâncias e duas vans para a Rede Municipal de Saúde. No ano passado, Dalben já havia conquistado R$ 3,5 milhões em recursos estaduais. Somados a essas novas emendas, o deputado sumareense já destinou verbas que ultrapassam R$ 4,6 milhões para a Saúde da cidade.

“Ao todo, com muito trabalho e dedicação, já conquistamos mais de R$ 20 milhões em recursos estaduais para investimentos na Saúde da população, além de obras de recape e infraestrutura, desenvolvimento social, esportes e lazer. Nosso mandato está trabalhando com muita dedicação para conquistar mais investimentos e melhorias à população sumareense”, disse.

O prefeito Luiz Dalben agradeceu o novo recurso que chega para melhorar a qualidade de vida da população. “Sumaré segue avançando em todas as áreas com o apoio do deputado Dirceu Dalben. A UPA Maria Antonia será mais um dos frutos positivos dessa importante parceria que tem conquistado inúmeros benefícios para a nossa população. Muito obrigado!”, ressaltou o prefeito sumareense.

Mais investimentos

No total, o deputado Dalben já garantiu R$ 17,43 milhões ao Município por meio de suas emendas parlamentares, recursos voltados principalmente para as áreas de Infraestrutura e Saúde. Além dos recursos direcionados à Prefeitura de Sumaré, o parlamentar já conquistou R$ 1,85 milhão ao Hospital Estadual de Sumaré e ainda meio milhão para entidades que prestam relevantes serviços para a população, sendo APAE (R$ 200 mil), Pestalozzi (R$ 200 mil) e Associação Pró-Memória (R$ 100 mil).

“Sabemos que os municípios precisam desse apoio estadual para fazer frente às necessidades da população. Fico muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de contribuir, por meio do mandato de deputado estadual, com a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, especialmente em Sumaré, cidade que eu vivo e tenho acompanhado o excelente trabalho que o prefeito Luiz Dalben tem feito diariamente”, finalizou Dalben.