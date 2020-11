Diploma “Atirador Destaque” entregue pela Câmara em sessão solene

A Câmara Municipal de Americana realizou na sexta-feira (27) sessão solene de entrega do diploma de “Atirador Destaque do Ano” ao atirador Matheus Fernandes da Silva. A honraria foi instituída em 2009 através de decreto legislativo de autoria do vereador da 13ªe 14ª Legislaturas Luiz Antonio Crivelari e é entregue anualmente ao atirador Tiro de Guerra 02-045 que tenha se destacado durante o ano.

Participaram da solenidade o vereador Thiago Brochi (PSDB), o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Americana 02-045, Subtenente Tércio Adriano de Silva e o instrutor do Tiro de Guerra de Americana 02-045, Sargento Hugo Leonardo Trajano Leal da Silva, além de convidados, amigos e familiares do homenageado.

Durante o uso da palavra, a atuação do atirador foi enaltecida pelos representantes do Tiro de Guerra. “O monitor Fernandes demonstrou elevado profissionalismo nas diversas atividades desenvolvidas, apresentando lealdade, perseverança e companheirismo. Foi constantemente alvo de elogios, sendo o primeiro colocado em todas as avaliações. Sua passagem foi ímpar para o Tiro de Guerra 02/045. Que Deus te acompanhe e ilumine seus caminhos”, discursou o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Americana 02-045, Subtenente Tércio Adriano de Silva.

“Fico feliz em saber que um jovem como o Matheus tem o sonho de seguir na carreira militar. Pelo seu comportamento e atitude no Tiro de Guerra você foi escolhido, e ser um atirador destaque em Americana confere ainda mais responsabilidade na sua carreira. Espero que você supere os desafios que terá pela frente e com isso será um militar de referência, levando o nome de Americana pelo Brasil”, disse o presidente da sessão solene, vereador Thiago Brochi.

O atirador usou a palavra para agradecer pela homenagem. “Agradeço aos meus orientadores, responsáveis por minha formação não apenas como combatente, mas como ser humano. Servir ao Exército Brasileiro é uma experiência ímpar, onde se aprende sobre disciplina, lealdade, responsabilidade e amor à pátria. Finalizo deixando uma mensagem a todos: tudo o que forem fazer, façam com perseverança, façam bem feito. Não tenham medo de errar. E acima e tudo, valorizem as pessoas no entorno de vocês. Muito obrigado”, falou Matheus Fernandes da Silva.

Matheus Fernandes da Silva

Matheus Fernandes da Silva nasceu em Americana no dia 10 de dezembro de 2001. Filho de Jânio Mendes da Silva e de Alessandra Gonçalves Fernandes da Silva. Monitor responsável, educado, abnegado e possuidor de um caráter irrefutável.

Prestou um excepcional serviço ao Tiro de Guerra 02-045 e à sociedade americanense, demonstrados em várias missões ao longo do período do serviço militar obrigatório, como: Campanha de Arrecadação de Alimentos e do Agasalho (Fundo Social de Solidariedade); Doação de Sangue (Hospital Municipal de Americana); Recepção da Visita de Inspeção da Comitiva da Seção de Tiros de Guerra da 2ª Região Militar; Preservação e pintura das instalações de prédios públicos; e comandante da Tropa do TG 02-045 em diversas solenidades;

Tudo isso, fruto de um elevado espírito de corpo, alta capacidade interativa e dedicação de inúmeras horas de lazer em prol do cumprimento da missão e ajuda humanitária, demonstrando alta capacidade interativa e dedicação de inúmeras horas de lazer em prol do cumprimento da missão e ajuda humanitária.