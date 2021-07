Humorista Diogo Almeida se apresenta domingo em Americana

Os humorista Diogo Almeida apresenta o espetáculo “Vida de Professor II – Segunda Chamada” no próximo domingo, 1° de agosto, às 19h no Teatro Paulo Autran (Rua Belém, 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima). Os ingressos custam R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 e podem ser adquiridos no site http://www.ingressodigital.com e na bilheteria do Teatro Informações pelo telefone (11) 4602-8693. O espetáculo tem 80 minutos de duração e classificação etária de 12 anos.

Em “Vida de Professor II – Segunda Chamada”, Diogo Almeida retrata o cotidiano dos professores e profissionais da área da Educação e suas particularidades. Nesse show, o humorista relata cinco histórias do cotidiano escolar, conta suas peripécias que fazia quando ainda estudava, relata a relação com a sua mãe professora e, ainda, a relação com seus colegas de profissão. As histórias pedagógicas são contadas no palco de forma descontraída.

Diogo Almeida é formado em Rádio e TV e em Jornalismo, além de Gestão de Pessoas e pós em Administração pela PUC. Entrou para a vida docente há cinco anos, ministrando aulas para jovens e adolescente. Atuou na coordenação pedagógica e foi casado com uma professora. Por tudo isso, possui muita afinidade e identificação com a vida dos professores.

O artista começou sua carreira no humor há 6 anos em Curitiba, onde ganhou o primeiro campeonato paranaense de stand up. Já se apresentou nas casas mais tradicionais de stand up do país: Curitiba Comedy Club, Comedians, Beverly Hills e Hillarius. Em seus textos, sempre relatou o cotidiano das pessoas e, esse ano, decidiu retratar a vida dos profissionais da Educação e suas particularidades. Seus vídeos ganharam grande notoriedade dentro do segmento educacional devido a identificação gerada pelos temas e somam mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais.

A Teatro GT comemora 15 anos de história em 2021 e é considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada em Indaiatuba (interior de São Paulo) pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou, aos poucos, os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, em mais de 50 cidades do interior de São Paulo e em outros 40 municípios pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, a produtora representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.

