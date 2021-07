Com revolução digital, mercadinhos ganham clientela

Os pequenos mercados e lojas de bairro foram fortemente impactados pela pandemia de COVID-19, por conta da diminuição de circulação de clientes e das restrições de horário e lotação. Para sobreviver, essas empresas tiveram que reinventar seus modelos de negócio por meio da oferta de novos produtos e da adoção da tecnologia. Assim, deixaram de vender apenas ingredientes de necessidade básica, por exemplo, para comercializar também pratos prontos; deixaram de contar apenas com o fluxo de clientes dentro da loja para dispor também de compras via delivery ou aplicativos.

Essa evolução transformou as lojas de bairro em centros de conveniência com operações digitalizadas. Contribuiu para esse cenário a chegada de novos players de mercado, como o CornerShop, que faz a ponte entre pequenos negócios e consumidores. Além disso, soluções inteligentes também colaboraram para que pudessem lidar com pedidos em tempo real e flutuações na demanda.

Fornecedores de tecnologia disponibilizam a pequenos negócios soluções acessíveis e simples que permitem aos proprietários lidar com o estoque com base em dados – demanda histórica, tendências de vendas, preferências do consumidor, localização da loja e, até mesmo, clima. Elas também ajudam os mercadinhos a aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Por exemplo, quando um item está fora de estoque, o sistema notifica um funcionário para que ele possa reabastecer rapidamente a prateleira.

“Se as empresas conseguirem controlar seu estoque, demanda e eficiência, elas terão encontrado a chave para aumentar seus lucros”, reflete o gerente de marketing para o setor de varejo da Zebra Technologies, Andrés Ávila. “Desde fornecer informações sobre as necessidades de estoque até manter os funcionários focados em tarefas estratégicas, as ferramentas de tecnologia podem desempenhar um papel essencial no sucesso das lojas de bairro”, completa.

A evolução das lojinhas de bairro significa uma onda de oportunidades para o varejo brasileiro, com pequenos negócios conectados e eficientes, que conseguem conquistar clientes e crescer.

Sobre a Zebra Technologies

A Zebra (NASDAQ: ZBRA) capacita a linha de frente em varejo/comércio eletrônico, manufatura, transporte e logística, saúde, setor público e outras indústrias para alcançar uma vantagem de desempenho no negócio. Com mais de 10 mil parceiros em 100 países, a Zebra oferece soluções completas e personalizadas para permitir que cada ativo e trabalhador fique visível, conectado e totalmente otimizado. As soluções líderes de mercado da empresa elevam a experiência de compra, rastreiam e gerenciam o estoque, bem como melhoram a eficiência da cadeia de suprimentos e o atendimento ao paciente. Em 2020, a Zebra foi incluída na lista Forbes Global 2000 pelo segundo ano consecutivo e foi listada entre as Melhores Empresas para Inovadores da Fast Company.