DIG vai atrás de quadrilha de roubo e pega carrão

A Delegacia de Investigações Gerais de Americana (DIG) investiga uma quadrilha que, mediante uso de violência, grave ameaça, e emprego de arma de fogo, rouba picapes Toyota/Hilux de estacionamentos da região. Nesta sexta-feira, dois integrantes da quadrilha foram detidos. Um automóvel Audi A3, mais uma corrente dourada, drogas e documentos foram apreendidos.

As investigações levaram os agentes até A.C.M., 29 anos, autônomo, e L.B.A. 25 anos, barbeiro. Eles são parte da quadrilha que já tinha alguns membros presos mas com outros ainda foragidos. A quadrilha utiliza-se de veículos próprios para darem cobertura aos envolvidos diretamente nos roubos e furtos.

As equipes da DIG foram até a dupla com a expedição de Mandados de Busca e Apreensão nos endereços residenciais dos autores, que foram detidos. Assim se fez a Operação Policial “HILUX”, com escopo em cumprir os mandados de busca e de prisão temporária. Durante as buscas nos endereços, dois dos investigados foram localizados e presos, bem como foram encontrados objetos de interesse da investigação, além de um veículo Audi, de um dos presos.