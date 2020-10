Maconha. DIG ‘pega’ quase 1 tonelada na SP 304

Foto: Polícia Civil

Agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana apreenderam mais de uma tonelada de maconha, escondidas em uma carreta, na Rodovia Luiz de Queiroz na manhã de sábado (31). A carreta com os tijolos de maconha escondidos em uma carga de sorgo e foi interceptada na SP 304 próximo ao viaduto Luciano Salvador.

O carregamento de sorgo veio de Pedro Juan Cabalero no Paraguai. Ao todo foram contabilizados 1.192,5kg de maconha, divididos em 1.205 tijolos. As drogas teriam como destino as cidades de Americana e Hortolândia. Durante a abordagem, o motorista não esboçou qualquer reação, afirmando que sabia que haviam coisas erradas na carreta, mas não sabia o que era. Ele foi então preso em flagrante.

A operação chamada “Faixa de Gaza” estava realizando investigações há três meses, e a carreta estava sendo monitorada há dois dias. Os agentes a creditam ser a maior apreensão da história da Polícia Civil.

