DIG prende 1 da “Gang do roubo a comércio” na região

A Delegacia de Investigações Gerais de Americana (DIG) deteve um membro da gang do roubo a comércio esta quinta-feira. Os investigadores acompanham roubos ocorridos nos comércios de Americana e região. O quarteto de criminosos atacava com grave ameaça e fazia uso de arma de fogo, invadindo comércios, geralmente em dias com maior valor nos caixas, subtraindo valores e bens.

No dia 10 de outubro de 2021 o quarteto agiu vitimando uma drogaria na cidade de Santa Bárbara D’ Oeste, durante a ação, os criminosos prenderam os funcionários da drogaria em uma sala de estoque enquanto levavam os valores da loja.

As investigações da DIG apuraramque em seguida do roubo da drogaria, outras quatro unidades também foram roubadas pela gang. com registro de imagens das câmeras de segurança.

A equipe de investigação da Especializada identificou cada membro da quadrilha, bem como a função que exerciam nas praticas criminosas, sendo os autores distribuídos em: “o cavalo”, criminoso que pilota o veículo que transporta o grupo criminoso; “o cabeça”, criminoso que rende as vítimas utilizando arma de fogo e subtrai os valores/bens; “o contenção”, sendo um dos roubadores que fica no interior da loja pronto para agir caso a Polícia ou outros clientes cheguem, utilizando colete balístico e arma de fogo, e por último, o “campana” responsável por ficar do lado externo dos estabelecimentos monitorando caso a Polícia chegue.

A Autoridade Policial da DIG, representou pela expedição de Mandados de Busca e Apreensão nos endereços residenciais dos autores, os quais foram deferidos e expedidos pelo Juízo local, e nesta data, a DIG de Americana deflagrou a Operação Policial “TURBA LUPUM”, com escopo em cumprir os Mandados de Busca e as prisões dos investigados.

Durante as buscas nos endereços, foram encontrados objetos de interesse para a investigação, bem como em um dos endereços, na cidade de Santa Bárbara D’Oeste, foram encontrados dois tijolos de maconha, que pesaram juntos 718 gramas. Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão para L.E.B., 22, ajudante geral, que foi conduzido para a Sede da DIG, onde a Autoridade Policial ratificou a prisão do criminoso, que depois foi encaminhado para uma cadeia da região, onde ficará a disposição da Justiça.