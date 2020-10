DIG pega caminhão com carga roubada. Pneus Goodyear

A DIG Americana acabou com um caso de roubo de carga esta sexta-feira na rua do Acetato, Distrito Industrial Salto Grande. Foram apreendidos: 1 Cavalo Trator Mercedes Benz 2544S ano 2009; 1 Carreta Semi-Reboque Facchini 2011; 726 Pneus GoodYear; 1 Bloqueador de Sinal Jammer e 2 aparelhos celulares. Foram indiciados W. D. M., 27, e S. A. F., 48, ambos desempregados.

Na manhã desta sexta-feira, A DIG de Americana recebeu informação privilegiada a respeito de um roubo de cargas envolvendo 1 carreta que havia sido carregada na Unidade de Paulinia da empresa GoodYear. Na rodovia SP 133 que liga Cosmópolis à Rodovia Anhanguera, a carreta carregada foi tomada de assalto. No interior da carreta, estavam o motorista vítima e sua esposa.

O veículo recebeu ordem de parada de 01 FALSO POLICIAL MILITAR RODOVIÁRIO, fardado e devidamente caracterizado. Ao parar a carreta, o assalto foi anunciado. Motorista e esposa foram transferidos para um carro de passeio e a carreta foi levada. Pouco tempo depois, os investigadores da DIG receberam uma informação privilegiada a respeito de uma carreta roubada que estaria em um barracão abandonado no Distrito Industrial do Salto Grande já em Americana. Duas equipes da DIG foram para o local e providenciaram o cerco do barracão, contando com o apoio de 01 equipe de investigadores de Cosmópolis.

Durante a incursão, 02 assaltantes foram abordados enquanto iniciavam o transbordo da carga roubada. No interior do barracão, além da carreta e dos pneus roubados, estava acionado um Jammer bloqueador de sinais de celulares e de rastreadores, impossibilitando a localização da carreta. Por volta das 12h30min o motorista e sua esposa foram liberados na cidade de Leme/SP, próximo a um matagal. Segundo relatos das vítimas, após serem retidos no momento do assalto, ficaram sob a mira dos assaltantes até serem liberados.

Após serem libertadas, as vítimas foram encaminhadas para a Sede da DIG de Americana, onde o flagrante de roubo da carga estava sendo elaborado, com 02 assaltantes presos. A carga avaliada e meio milhão de Reais (R$514.600,00), a carreta e os pneus foram recuperados pelos investigadores da DIG e restituidos à empresa de transportes. Após serem adotadas as medidas de Polícia Judiciária pela Autoridade Policial, Dr. José Donizeti de Melo, os assaltantes foram submetidos a exame cautelar e escontados para a Cadeia Pública de Sumaré onde ficarão à disposição da justiça.