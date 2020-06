DIG detona quadrilha em Americana

Agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana prenderam em flagrante dois integrantes a uma quadrilha de roubo de caminhões de todo interior de São Paulo. Os homens eram sendo investigados desde janeiro.

Por volta das 8h40 da manhã, os presos teriam tentado roubar outro caminhão no Jardim Alvorada, às margens da rodovia SP-304. O condutor reagiu e feriu um dos atacantes. Comparsas socorreram o homem até o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, quando o primeiro rapaz, de 32 anos, foi preso.

No decorrer da investigação, os policiais localizaram uma chácara utilizada como cativeiro na rua Alpes, no jardim Thelja. De acordo com a polícia, os assaltantes mantinham os motoristas de 2 a 3 dias, enquanto os caminhões eram transportados para o Mato Grosso e posteriormente ao Paraguai. Segundo informações, no interior da residência foram apreendidos diversos objetos, que supostamente pertencem as vítimas que foram mantidas, além de 694g de maconha e um litro de lança-perfume.

Ademais em outro endereço, foi detido o segundo integrante de 28 anos, que participou do assalto na manhã de segunda-feira. Em sua posse estava um revólver e um veículo gol utilizado no roubo e também para socorrer a parte que foi ferida.

Em suma nesta operação foram apreendidos:

01 VW Gol Branco;

01 Honda Titan Azul.

02 Revolveres Calíbre 38

10 munições de Calíbre 38

23.000 eppendorf’s;

Peças de roupas e capacetes

Ainda de acordo com a Polícia, a quadrilha utilizava de um site de fretes denominado “Frete Brás”, então contratava os motoristas para realizar viagens e executava o assalto. Segundo informações, ao menos sete roubos com as mesmas características foram identificados pela DIG.

Diante dos fatos, os dois autores foram autuados em flagrante por roubo qualificado tentado e associação criminosa, onde após as tramitações da Polícia Judiciária, a parte de 28 anos foi transferida a Cadeia Pública de Sumaré, enquanto que o outro integrante baleado segue internado na UTI do Hospital Municipal, permanecendo sob escolta policial.

Foto: Polícia Civil