DIG derruba quadrilha do roubo de Hilux

Ação da DIG de Americana em quatro bairros da cidade e da vizinha Santa Bárbara d’Oeste desbaratou uma quadrilha que praticava roubo de SUVs (picapes grandes) e prendeu 4 pessoas esta sexta-feira. Os alvos principais eram veículos da marca Toyota de modelos como caminhonete Hilux e SW4. A ação foi no jardim Brasília, jardim Recanto e Terramérica em Americana e jardim Cedros em Santa Bárbara.

Foram detidos a cabeleireira J.S.D.A., 27, o mecânico A.L.C., 23, a auxiliar de cozinha I.V.S.A., 19 e o autônomo

G.H.F., 19. Com o quarteto foram apreendidos 4 telefones celulares; 1 Mochila; 9 peças de roupas e acessórios; 8 cartões bancários;

2 notebooks; 2 baterias automotivas; 4 caixas de som; 3 potencias automotivas; 4 relógios e joias entre diversos outros objetos que auxiliarão a investigação.

O grupo usava uma BMW 320I ano 2008.

A Delegacia de Investigações Gerais de Americana (DIG) vem investigando furtos de veículos da marca Toyota de modelos como caminhonete Hilux e SW4 ocorridos na região. A investigação identificou A.L.C., vulgo “mexerica” e G.H.F., J.S.D.A. e I.V.S.A. como alguns integrantes da organização criminosa. A investigação apurou que nos últimos dois meses foram furtados aproximadamente dez veículos do tipo na região e que “mexerica”, um dos alvos da investigação, exerce importante cargo junto ao Primeiro Comando da Capital (PCC). No grupo criminoso, exercia função de liderança, J.S.D.A. e I.V.S.A. administravam as finanças e G.H.F., por sua vez, com outros furtadores atuava em campo, subtraindo e transportando os veículos até os receptadores.

A Autoridade Policial representou pela expedição de Mandados de Busca e Apreensão em sete endereços pretendendo elucidar os crimes, Mandados que foram deferidos e expedidos pela Autoridade Judicial da Comarca. Nesta data, a DIG deflagrou a “Operação Policial GPS”, objetivando o cumprimento e esclarecimento das práticas ilegais realizadas pela organização criminosa, onde, com êxito, foi localizado e apreendido objetos de interesse da investigação policial, inclusive, alguns que suspeita-se serem de vítimas dos furtos praticados. Destaca-se a apreensão do veículo BMW, tendo em vista ser de “mexerica” e utilizado nas práticas delituosas como ‘escolta’ para os veículos furtados, além de cartões bancários de vítima de furto ocorrido em 16/08/2021, o que corrobora com os fortes indícios de participação dos investigados nos crimes ocorridos e na organização criminosa investigada. Diante das evidências, foram dadas voz de prisão aos investigados que foram conduzidos à presença da Autoridade Policial desta Delegacia Especializada que, ratificou suas prisões em Flagrante. Após o encerramento dos procedimentos, os criminosos foram encaminhados para cadeias da região, onde permanecerão à disposição da Justiça.