DIG Americana apreende empilhadeira avaliada em R$55 mil

Em continuidade às investigações com objetivo de esclarecer estelionatos que vêm sendo realizados na região de Americana, policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) recuperaram maquinário empilhadeira avaliada em R$55 mil que havia sido objeto de locação fraudulenta em Campinas/SP. O veículo seria seria entregue no imóvel comercial de Americana, também locado mediante fraude (selos de reconhecimento de assinaturas em tabelionato falsificados). A ação ocorreu nesta terça-feira, no bairro Jardim dos Lírios.

As investigações apuraram também que outra máquina empilhadeira havia sido objeto de estelionato com o mesmo “modus operandi”, ou seja, locação mediante documentos falsos, sendo tal máquina subtraída pelos meliantes na entrega no mesmo imóvel, local dos fatos.

De acordo com as informações da polícia, “está claro que o imóvel em questão se trata de um local destinado à recepção transitória de objetos de origem ilícita, tendo em vista que todas as transações feitas se originam com documentações e informações falsas”.

Das diligências realizadas, resultou a prisão em flagrante de M. B. M., abordado no local dos fatos, onde recepcionaria o objeto do estelionato (empilhadeira).