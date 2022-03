Qual a diferença de Rinoplastia e Rinomodelação?

Você sabe a diferença entre Rinoplastia e Rinomodelação? Ambas têm como objetivo harmonizar a face por meio de pequenas alterações no nariz, mas se diferem totalmente na técnica, cuidados e recuperação. Karen Gomes, referência em Rinomodelação, com atendimentos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, explica os tratamentos e para quem são indicados.

Karen, dentista, de 26 anos, nascida em Belém, Pará, sempre se incomodou com seu nariz, mas tinha receio de se submeter a uma rinoplastia. Ao descobrir a Rinomodelação definitiva, ela não só se viu mais bonita ao se olhar no espelho, mas também entendeu que poderia ter um investimento profissional, ajudando outras pessoas que desejam realçar a beleza sem exageros.

“A dúvida sobre a diferença entre Rinoplastia e Rinomodelação é muito comum. Recebo todos os dias perguntas nas minhas redes sociais”, destaca a profissional.

“Podemos começar dizendo que a rinoplastia tem necessidade de um centro cirúrgico, costuma levar de duas a três horas, necessita de anestesia geral, internação e repouso total após o procedimento. Já a Rinomodelação é feita no consultório, leva no máximo uma hora para ser realizada e tem anestesia local. Quando o procedimento é finalizado o paciente já pode ir para casa e não necessita de repouso total, ele tem vida normal no dia seguinte”, explica Karen.

Para quem é indicado?

Karen conta que a Rinoplastia pode solucionar não apenas questões estéticas e aponta para quem o procedimento é indicado:

“Pacientes que já sofreram algum tipo de fratura ou aqueles que desejam corrigir o desvio de septo junto da estética vão encontrar isso na Rinoplastia. A Rinomodelação vai solucionar a parte estética, deixar a ponta mais definida (afinar a ponta), remover a giba (que é o ossinho que fica na parte de cima do nariz), empinar a ponta e reduzir a largura”.

Resultado sem exageros e vidas transformadas

Em seu perfil nas redes sociais, Karen Gomes deixa claro logo de cara seu estilo de trabalho. “Realçando sua beleza sem exageros”, escreveu a dentista na bio do Instagram. A fuga dos exageros é uma marca da profissional:

“Não quero mudar ou transformar o paciente em outra pessoa. O meu objetivo é fazer com que ele se enxergue numa versão melhor de si. Algo que sempre existiu, mas que ele não fazia a menor ideia. Tudo de uma maneira suave e muito natural”.

Se na aparência os “retoques” são leves, na autoestima eles são profundos. Karen coleciona “feedbacks” de pessoas que transformaram a vida.

“Já tive paciente que me procurou após sofrer agressão física, e toda vez que ela se olhava no espelho e via o nariz daquele jeito, vinha a tona o momento da agressão. Quando fez a rinomodelação, conseguiu deixar para trás toda a dor e tristeza que lhe foi causada”, lembra a dentista, que já atendeu também pessoas que sofriam bullying: “Durante toda a infância foi julgado pela forma do seu nariz. Ao ver o resultado da rinomodelação chorou me agradecendo. Disse que finalmente poderia se amar e voltar a sorrir, tirar foto e se olhar no espelho.”