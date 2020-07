Diego responde ‘provocação’ de Omar

O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai- PSD- rebateu o ataque do prefeito Omar Najar- MDB- que disse que a cidade não precisa de ‘moleques’ no governo. Veja o vídeo aqui. Abaixo a resposta de Diego enviada ao NM.

“A ultima vez que ele me chamou de moleque, ele sabe o que aconteceu pra ele! Teve que fazer B.O. !

E mais…o “moleque ” nunca foi chefe de um governo corrupto como o dele, com secretário PRESO pela Policia Federal!

No Governo do “moleque” Americana tinha medicos 24 hs no Zanaga, Praia Azul, Cidade Jardim, Mathiensen e Pq Gramado.

Ai veio o tempo do chefe de um governo corrupto “experientao ” e fechou tudo isso!

No Governo do “Moleque” Americana tinha tratamento de quimioterapia para as pessoas com cancer, ai veio o chefe de um governo corrupto “experientao” e fechou isso tb.

No tempo do Governo do “Moleque” Americana era feliz, agora no tempo do chefe de um governo corrupto experientao que fecha posto de saude, ela esta perdendo sua alegria.

Mas esta acabando o tempo do chefe de um governo corrupto que pega dinheiro da merenda e Americana vai voltar a ser feliz!”