Diego rebate ataque de Omar e prevê polícia no ‘encalço’

O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai rebateu críticas feitas pelo prefeito Omar Najar em nota enviada ao NM e fez uma previsão sinistra para Omar depois que ele deixar a prefeitura. Leia abaixo.

“De pedra ele entende, ele jogou pedra no povo por 6 anos, fechando o Hospital de criança André Luis, fechando postos de saúde nos bairros e acabando com o tratamento das pessoas com câncer na cidade.

O nervosismo dele só está começando, em janeiro ele vai acordar muitas vezes com a polícia na porta da casa dele. Ele é o chefe de um governo que rouba dinheiro da merenda.

Sobre a UPA, ele deveria assumir o compromisso de acabar as obras e não devolver o dinheiro pro Governo Federal. O dinheiro está com a prefeitura, então porque não termina a obra ao invés de devolver?

É um governo preguiçoso , mentiroso e que maltrata as pessoas”