Diego exclui página do Instagram

O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai (2009-2014) excluiu esta semana a conta que tinha no instagram. Diego foi condenado no STF- Supremo Tribunal Federal- a cumprir pena em prisão domiciliar- leia mais aqui. Ainda existe uma outra conta com o nome de Diego no instagram, mas ela está há quase 9 anos parada.

Nas eleições do ano passado, Diego lançou a irmã Talitha a prefeita pelo PSD. Ela ficou em 4o lugar na eleição e Diego só veio a reaparecer para responder ao processo em que foi condenado no Supremo.

FACE E TWITTER– Existe uma conta com o nome de Diego no facebook, mas está inativa desde 2014. No twitter, a conta do ex-prefeito e está ativa. No tempo de ‘vacas magras’, o twitter foi a única rede que DDN manteve no ar.