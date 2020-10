Diego e Talitha visitam 2 mil casas na semana

O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai e a candidata a prefeita Talitha/PSD visitaram 2 mil casas na semana que passou. “O foco nessa 1a semana efetiva nossa na rua foi mesmo a periferia e levar a Talitha pros braços do povo”, disse Diego.

Os dois visitaram três das ‘pontas’ da cidade. A região dos Parques Gramado e da Liberdade, a região da Cidade Jardim e Mathiensen e a região do Zanaga foram alcançadas pela caminhada. “Foram por volta de 2 mil casas visitadas. Fomos ouvir o povo e levar nossas propostas”, afirmou o ex-prefeito.

CARTA ABERTA– Uma semana antes da saída ‘pra valer’ para as ruas, Diego enviou uma carta para todas as casas de Americana com material falando de Talitha e com uma mea culpa explicando sua saída da prefeitura em 2014.