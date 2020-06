5 dicas de como tirar fotos incriveis em casa sozinho

As redes sociais são o que há de mais popular na internet. Tanto famosos como anônimos buscam mostrar um pouco da sua rotina através de fotos, sejam elas de viagens ou até mesmo tiradas em um momento descontraído, todos querem compartilhar suas melhores fases através de imagens.

De acordo com a fotógrafa Júlia Oliveira, os benefícios que a fotografia possibilita são inúmeros. “Além ser um momento de autoconhecimento e de levantar a nossa a autoestima a fotografia nos proporciona o congelamento de um momento importante da nossa vida. Ela nos ajuda a perceber que estamos em constante mudança, seja física ou mentalmente.” – Pontua.

Mas, e quando estamos sozinhos em casa, cheios de tempo livre e inspiração, mas sem alguém pra ajudar? Como fazer boas fotos nessa situação? Júlia afirma que ainda sim é possível fazer autorretratos fantásticos com o auxílio de alguns truques. “Cada pessoa possui a sua própria beleza, que é única, mas se elas não notam isso e se não exploram mais de si, fica mais difícil chegar a um resultado satisfatório. Mais do que ter conhecimentos básicos de posições e luz, é necessário sentir-se confortável na sua própria pele, assim tudo fica mais fácil.”- Acrescenta.

A fotógrafa especializada em retratos femininos afirma que buscar inspirações pela internet pode ajudar a deixar os autorretratos mais bem elaborados, no entanto, o principal é focar em si. “ Se acostume com a sua imagem. Ninguém é igual, poses mais fáceis variam com os limites de cada pessoa e tudo isso acontece de forma individual.”

E pensando naqueles que desejam tirar um momento para fazer boas fotos, mas não sabem por onde começar, Júlia trouxe algumas dicas que com certeza ajudarão no momento dos cliques. Confira:

Dica 1- Seja você mesmo:

A Principal dica é sentir-se bem com quem você é. A internet está cheia de fotos forçadas e nada espontâneas. Use uma roupa e maquiagem que sejam confortáveis e que não tirem o foco principal: Você. Se tiver que retocar as fotos, que seja pouco, para que não fique tão diferente a ponto de não te reconhecerem na rua. Os retoque existem e são bem-vindos, como ajuste de cores, saturação, temperatura e detalhes, mas precisam ser usados com moderação e bom senso.

Dica 2 – Boa iluminação:

Iluminação é tudo! Procure um ambiente da sua casa bem iluminado e dê preferência para fotos durante o dia. geralmente a luz da manhã entre as 07h e as 09h e à tarde, das 17h às 18h são as mais indicadas.

Dica 3 – Preste atenção a composição de imagem:

Lembre-se que o foco da foto é você. Um cenário atrativo é muito bom. Não escolha um fundo com muita informação visual, senão você vira um acessório, e não o destaque da imagem. No entanto, busque mostrar a sua personalidade, isso pode ser feito com a escolha de objetos que vão compor a foto, como um livro ou uma planta, por exemplo.

Dica 4- Priorize cores sólidas:

O mais recomendável na hora de escolher a roupa que usará durante os cliques são as mais claras, pois elas ajudam a passar uma leveza trazem mais harmonia para foto. A não ser que haja um motivo para você usar roupas mais extravagantes, seja você mesmo.

Dica 5 – Teste novos ângulos:

Aproveite que não tem plateia e descubra novas opções de ângulos. Não há certo ou errado nesse caso, no entanto, uma sugestão é sempre evitar fotos com ângulos de baixo para cima. Fotos assim tendem a mostrar alguns detalhes indesejados como a famosa “papada” e uma aparência do corpo e rosto mais achatados e não o que você realmente tem. Ângulos mais laterais, garantem profundidade aos traços.

Ainda segundo a fotógrafa Júlia Oliveira, para fazer a foto perfeita, às vezes é necessário vários cliques. “Seja paciente, faça quantas fotos precisar. Não fique satisfeito com os primeiros resultados, tente tornar a suas fotos cada vez melhor. Você merece o retrato perfeito!” – Finaliza.

Quer saber mais dicas de fotografia com Júlia? Siga-a nas redes sociais: @juliaoliveira_fotografia