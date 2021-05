5 dicas para produzir vídeos e aumentar os seguidores do Tik Tok

O Tik Tok está se tornando a rede social do momento. A plataforma de vídeos está ganhando cada vez mais adeptos, principalmente os jovens, em busca de visibilidade para seus conteúdos. Mas, como o número de usuários está crescendo rapidamente, se destacar em meio a essa novidade não é uma tarefa fácil. Nesse sentido, o fotógrafo Frederico Gomes orienta os novos usuários a criarem vídeos com qualidade e com dicas valiosas para engajar seu público e conquistar novos seguidores:

1- Crie produção de conteúdo em escala

“E poste todos os dias no TikTok e nas outras redes também”.

2- Na hora de postar um vídeo no TikTok você tem que escrever as palavras e hashtags certas para o seu negócio.

“Use Palavras chaves que definem melhor o seu segmento e mostra pro TikTok pra quem ele deve mostrar seu conteúdo”.

3 – Mantenha constância nos posts, poste todos os dias,

“Preste atenção nos posts que viralizaram, crie algo parecido dentro do seu segmento, isso alimenta as chances de você viralizar também”.

4- Use chamadas para ação,

“Se quer comentários, fale para as pessoas dizerem o que achou do resultado ou da dica do seu vídeo. Além disso, se você quiser seguidores, peça para te seguir!”

5- Interaja com seu público,

“Responda eles o máximo que você puder, interaja com outras contas, siga contas que te interessam, afinal rede social foi feita para integração é isso conta também para aumentar o seu engajamento”.

Seguindo essas recomendações, Frederico Gomes é taxativo: “Aí seguramente você terá o devido reconhecimento e terá sua autoridade valorizada na rede social.