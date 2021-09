Dicas pra conquistar o coração do seu filho adolescente

Culpa, frustração, tristeza, sentimento de impotência, medo e insegurança. Quem tem filhos provavelmente já experimentou alguma destas emoções. Pode ser pelo excesso de trabalho, pela falta de tempo ou consequência da inabilidade, quando tais sentimentos se somam à constatação de que o tempo passou rápido demais e a conexão ficou prejudicada, pai e mãe podem se sentir fracassados. Apesar da complexidade da experiência que é cuidar, amar e transmitir valores a uma criança e a um adolescente, nunca é tarde para se reinventar e reconectar. E é isso o que mostra o especialista em parentalidade e adoção Mike Berry, no livro Conquiste o coração de seu filho, lançamento da editora Mundo Cristão.

Pai de oito filhos adotivos, Mike escreve para dois públicos: pais e mães de crianças que estão na fase pré-escolar e nos anos iniciais do ensino fundamental, e para pais e mães de pré-adolescentes e adolescentes. Dentre vários insights, Mark esclarece que o alvo na criação dos filhos não deve ser ganhar discussões ou forçar opiniões, mas sim conquistar o coração dos jovens e dar atenção aos pequenos.

Para simplificar o processo de conquista ou reconquista, Mike traça nove princípios da parentalidade, cujo resultado visa ao fortalecimento dos laços:

Influencie combinando amor e disciplina. Acredite que você é uma influência na vida de seu filho; tenha em mente que o propósito de todo pai e de toda mãe é dar amor, estabelecer limites saudáveis e promover educação consistente, em qualquer fase. Saiba o que é a grande guinada e acolha-a. A grande guinada refere-se àquele momento em que o filho já não idealiza a figura materna e paterna como na infância. De repente, essa pessoa que antes queria sua atenção exclusiva fica distante e temperamental. É nesse momento que você não pode se afastar ou se fechar. Sem ressentimentos, entenda o processo de crescimento e encontre pontos de conexão. Busque outras vozes influentes. Ao passo que cresce e passa a ser influenciado por outras personalidades e pela cultura, ajude seu filho a escolher vozes responsáveis. Amplie a rede de relacionamento dele. Use o tempo com sabedoria. A quem ou a que você está dedicando seu tempo? Sim, ele passa rápido. Aproveite os pequenos momentos para gerar afinidade e não espere apenas a grandes ocasiões. Mantenha-se comprometido: Passe tempo com seu filho e evite distrações. Crie programas especiais. Aumente o tempo de qualidade. Seja consistente. A consistência promoverá confiança, mesmo quando o que você reafirma regularmente não é facilmente aceito e compreendido. Ame a despeito de qualquer coisa. Como você reage quando seu filho erra? Ama, passa sermão ou humilha? Você ama incondicionalmente ou deixa seu amor no modo de espera? Seu filho percebe sua afeição a ele. Dê atenção ao que é verdadeiro a seu respeito como pai ou mãe. Não caia na armadilha da comparação, prendendo-se na realidade de outros pais e mães ou em algum padrão amplamente difundido. Não permita que comparações tirem sua versatilidade. Deixe um legado duradouro. Que história representa o intervalo entre seu nascimento e sua morte? Você serviu de exemplo para seus descendentes? Que tipo de legado deixará quando for embora? Pense nisso.

Essas e outras dicas para que você recupere a proximidade e gere afinidade com seu pequeno ou adolescente estão em Conquiste o coração de seu filho, escrito por Mike Berry.

Ficha técnica

Livro: Conquiste o coração de seu filho

Autor: Mike Berry

Editora: Mundo Cristão

ISBN: 978-65-5988-006-5

Páginas: 224

Formato: 14×21

Preço: R$ 35,92

Sobre o autor

Mike Berry é o cofundador, junto com sua esposa, Kristin, do premiado blog para pais Confessions of an Adoptive Parent [Confissões de pais adotivos], e do site de apoio e recursos Oasis Community [Comunidade Oásis]. Mike reside em Indianápolis, nos Estados Unidos, com a esposa e os oito filhos.