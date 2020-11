Dicas para se proteger contra golpes na Black Friday

Em 2019, durante o período da Black Friday, a Fundação Procon-SP contabilizou 1.079 atendimentos ao consumidor sendo 653 registros de reclamações e 426 consultas e orientações. As principais queixas foram produtos e serviços indisponíveis, descontos disfarçados e mudança de preço na hora de finalizar a compra.

Para fugir dessas estatísticas, a principal dica é, antes de comprar online, conferir a idoneidade do site. Muitos criminosos criam lojas online falsas, sem produtos reais, realizam vendas, capturam dados do cartão de crédito e somem sem entregar a mercadoria, gerando somente prejuízos para a vítima. A orientação é de Giovan Barreira, docente da área da tecnologia da informação do Senac Americana.

Outra forma de fraude é por meio de sites que simulam outros sites famosos, neste caso, é necessário observar o ‘cadeadinho’ ao lado do endereço do site no navegador e observar se o endereço do site (URL) está correto.

Giovan recomenda cuidado também com a forma de pagamento. O cartão de crédito tem como principal vantagem sobre outras formas de pagamento mais facilidade em caso de necessidade de estorno.

E aqui temos outra dica, se a pessoa quer realmente comprar um produto em um site desconhecido, ela deve utilizar um cartão de crédito pré-pago pois em caso de fraude, os criminosos não causarão tanto prejuízo visto que enquanto um cartão pós pago pode ter limite de R$ 2 mil ou mais, os pré- pagos podem ser adquiridos com saldos a partir de R$ 100.

Já Guto Xavier, também docente da área da tecnologia da informação do Senac Americana, recomenda atenção com as promoções para não ser enganado. O especialista do Senac Americana explica que muitas empresas aumentam o preço do produto antes da Black Friday e depois abaixam, portanto, é muito importante acompanhar o preço do produto desejado por um período prévio ao momento da compra efetiva.