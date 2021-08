Dicas para manter o nariz hidratado no inverno

Com a baixa temperatura extrema que temos visto pelo país e portanto com intensificação da estação seca é importante manter o nariz hidratado. Tenha em mente que as causas comuns de secura nasal são assoar o nariz com muita frequência, seja por causa de um resfriado ou alergias. O nariz seco também é comum entre pessoas que vivem em áreas com clima seco e que fumam tabaco ou maconha.

Outras causas de nariz seco incluem condições médicas, infecção, deficiências nutricionais e rinite atrófica crônica, uma inflamação nasal de longa data devido a uma causa desconhecida. O nariz seco também é um sintoma comum de certos medicamentos, como anti-histamínicos e descongestionantes usados para resfriados comuns ou alergias.

A Xlear dá estas cinco dicas para mantê-lo hidratado:

Coloque um umidificador no centro do quarto para aumentar a umidade do ambiente, o que pode aliviar as cavidades nasais Use um spray nasal com xilitol para hidratar as passagens nasais. Além de ajudar a molhar o nariz, também pode limpar toda a poeira, sujeira e pólen. Eles também podem ajudar a aliviar o congestionamento. Pegue um lenço de papel e borrife água sobre ele e limpe o revestimento das narinas. Isso pode ajudar a prevenir ressecamento e irritação. Você também pode usar lenços umedecidos para bebês, que são projetados para limpar áreas sensíveis sem causar ressecamento. Um vapor facial também pode ajudar a aliviar a secura do nariz. Uma opção é colocar a cabeça em uma pia com água quente, mas os efeitos do vapor não duram muito. Além de usar a umidade do ar, certifique-se de ajudar seu corpo por dentro, mantendo-se hidratado. Beber muitos líquidos como água ou chá – especialmente se você ficar com o nariz seco durante um resfriado – pode ajudar a hidratar o nariz de dentro para fora.

Sobre Xlear Inc

Desde sua formação em 2000, Xlear Inc. (pronunciada “clear”) tem sido reconhecida como o fabricante líder de produtos com base de xylitol na América do Norte. O objetivo da companhia é simples: fornecer prevenção simples de efetivo custo-benefício para que as pessoas tenham uma vida saudável e gratificante. Xlear Inc. é a líder da indústria em fornecer novas inovações para o cuidado nasal isento de drogas.