Dicas para destravar a fluência em Inglês

Começar e desistir de fazer cursos de Inglês é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Muitos até concluem seus cursos, mas sem alcançar a tão almejada fluência no idioma: estima-se que apenas 5% da população fale Inglês. De acordo com o Professor Felipe André, CEO do Programa de Fluência para adultos Jornada do Inglês, o problema pode estar associado aos métodos adotados pela maioria das escolas para ensinar o idioma.

“Muitas delas colocam foco na Gramática, e esse não é o caminho mais adequado para adquirir fluência no idioma”, explica o professor, que pesquisou a respeito dos princípios da Neurociência para trazer um diferencial para suas aulas e trazer mais pessoas para o grupo dos 5% de brasileiros que são fluentes em Inglês.

A seguir, o professor apresenta algumas dicas para ajudar a “destravar” a fluência no idioma, com base nos princípios da Neurociência:

• Aquilo que mexe com a emoção, “cola” na cabeça: a principal dica do Prof. Felipe André é descobrir “o que te motiva a querer aprender Inglês?”; “Que sonhos a fluência no idioma vai te proporcionar?”. Segundo o teacher, essas associações ativam a região do cérebro conhecida como sistema límbico, que é responsável pela vontade. O professor exemplifica o modo como essa área do cérebro funciona a partir das lembranças relacionadas ao 11 de setembro: a maioria das pessoas se recorda de onde estava e o que estava fazendo quando souberam do ataque ao World Trade Center de Nova York. Isso porque a informação causou um grande impacto a elas.

• Utilize exemplos reais para aprender: ainda de acordo com o Prof. Felipe André, fazer associações com exemplos reais, que façam parte do dia a dia do aluno, é um dos meios mais acertados para alcançar a fluência em Inglês. Por exemplo: escrever sobre as viagens já feitas, passeios e outros momentos marcantes já vividos, o que ajuda a ativar as emoções, fixando melhor o aprendizado. Escrever sobre trajetos e atividades feitas no cotidiano ou sobre os planos futuros também vale!

• Transforme o que escreveu em áudios: outra dica do Prof. Felipe André é gravar áudios daquilo que o aluno escreve em Inglês, como por exemplo, os seus relatos de viagens, atividades do dia a dia ou planos para o futuro. Aliás, ouvir é uma das principais recomendações para quem quer atingir a tão almejada fluência em Inglês: ouvir áudios contextualizados, com exemplos reais, relacionados ao cotidiano do aluno.

Documentário: Os 5% Fluentes

Para os interessados em saber mais como os princípios da Neurociência podem ajudar a destravar a fluência em Inglês, o Prof. Felipe André acaba de lançar o documentário “Os 5% Fluentes”, no qual detalha os processos que levam uma pessoa a, literalmente, “abrir a boca e falar Inglês”.