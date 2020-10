Dicas para cuidar do cabelo sem ir ao salão

Neste ano os hábitos da maioria das pessoas mudaram muito e diversas atividades que eram realizadas com frequência acabaram sendo deixadas de lado. Isso foi o que aconteceu com as visitas ao cabeleireiro.

Devido à pandemia do novo coronavírus, quem antes ia ao salão uma vez por semana ou uma vez por mês passou a fazer isso de maneira mais espaçada, o que resultou na necessidade de cuidar dos cabelos em casa.

Embora alguns cuidados devam ser realizados com mais cautela por quem não é profissional, como os cortes, por exemplo, existem muitas formas de deixar os fios bonitos, hidratados e brilhantes sem ir ao cabeleireiro.

A seguir você encontra 5 dicas para cuidar dos cabelos sem precisar sair de casa.

1 – Lave corretamente os fios

Para ter cabelos bonitos e bem tratados o cuidado deve começar na lavagem. Nesse processo o ideal é não utilizar água muito quente, pois ela pode ressecar os fios e cria uma maior possibilidade de desenvolvimento de frizz.

Também deve-se apostar em produtos de qualidade para fazer a limpeza e a hidratação dos cabelos. Além disso, sempre após a lavagem é fundamental retirar bem o excesso de shampoo e condicionador.

2 – Utilize produtos adequados para o seu tipo de cabelo

Cada pessoa tem um tipo de cabelo, há quem apresente fios ressecados, outros oleosos, tingidos, lisos, enrolados e assim por diante.

Por isso, é importante investir em produtos que sejam indicados especificamente para o tipo de fio que você possui e que irão suprir as suas necessidades.

Quem tem cabelo ressecado, precisa usar itens que potencializam a hidratação. Já as pessoas com fios oleosos não podem utilizar shampoos e condicionadores muito hidratantes porque o resultado não será tão bom.

Então, sempre antes de comprar os seus produtos para cabelo cheque no rótulo qual é a indicação deles.

4 – Corte

Ao cortar os fios as pontas duplas e quebradiças são eliminadas ou reduzidas, o que faz com que eles fiquem mais saudáveis e bonitos. Por conta disso, por mais que nem todos estejam indo ao cabeleireiro com tanta frequência, é indicado cortar os cabelos pelo menos de 3 em 3 meses.

Isso vale também para quem possui bastante queda ou fios enfraquecidos e esse simples hábito pode ajudar a diminuir esses problemas.

Além disso, durante o intervalo entre os cortes aposte em máscaras reconstrutoras, nutritivas e hidratantes para manter o cabelo saudável.

5 – Cuidado com as altas temperaturas

Por mais que o secador, a chapinha e o babyliss sejam ótimos produtos para deixar os fios mais bonitos e arrumados é preciso tomar cuidado com o seu uso.

Todas essas ferramentas funcionam a partir de altas temperaturas que podem queimar os cabelos, por isso antes de usá-las é necessário aplicar produtos que irão protegê-los.

O protetor térmico é uma boa opção, pois cria uma película que não deixa que a fibra capilar seja queimada e ainda consegue diminuir o frizz e tratar os fios.

6 – Para criar cachos ou alisar aposte nas chapinhas

Para quem gosta de manter os cabelos lisos ou ondulados. as pranchas são excelentes aliadas.

Também chamadas de chapinha, possuem função 2 em 1 e podem ser utilizadas para criar cachos ou deixar o cabelo totalmente liso de maneira bem simples e prática. Graças a isso, ter uma delas por perto é uma ótima maneira de conquistar um resultado de salão sem precisar ir ao cabeleireiro.

Mas sempre se lembre de tomar cuidado com a temperatura da chapinha. Para fios mais finos, o ideal é utilizar esse aparelho a no máximo 180ºC.