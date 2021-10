Dicas para aumentar o foco pro Enem

É muito comum se distrair enquanto estamos estudando. Quando estamos em casa, a mãe ou o irmão chama, o cachorro late querendo brincar ou a televisão ligada faz a gente dar aquela olhadinha e acabar perdendo o foco nos estudos. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), somando os dois dias de prova, dura dez horas e meia. Então, para ter um bom desempenho é necessário ter foco.

Muitas pessoas não sabem, mas a concentração é algo que a gente desenvolve. Nós, seres humanos, somos multifocais. Desde a pré-história, tínhamos que estar atentos a tudo. Hoje, continuamos a ter nossa atenção dispersa, uma vez que somos bombardeados por informações. Mas, claro, temos que ficar atentos, porque há momentos importantes, como os estudos, que exigem nosso foco completo.

Em primeiro lugar, é muito importante planejar sua rotina. Pode parecer óbvio, mas, ao se organizar, você consegue aumentar o seu foco. Então, separe seus horários e determine suas tarefas para assim conseguir se concentrar melhor. Crie hábitos, planeje tudo com auxílio de agendas, planners ou aplicativos.

Outra dica é que é preciso ter cuidado com a sobrecarga. Ninguém é de ferro e se tem uma coisa que tira o foco é o cansaço. Então respeite seus limites. Separe entorno de duas horas para estudar aquela matéria e mais uma hora para fazer exercícios. A terceira técnica é fazer pausas. Entre uma matéria e outra, é importante que pare um pouco para respirar. Nesse momento, o cérebro absorve mais o que você aprendeu. Beba água e relaxe um pouco para voltar com mais foco para os estudos.

Exercitar-se, é mais uma coisa que você deve fazer. É importante que separe um momento para se alongar, fazer uma meditação, esfriar a cabeça. O exercício é bom tanto para o seu físico quanto para o mental. Mais uma dica é encontrar seu método de estudo ideal. Não adianta alguém te indicar fazer mil exercícios de matemática, quando você aprende só de ver vídeos. Então, teste diversas formas de estudar e veja com qual aprende mais e da melhor forma.

A última técnica é aproveitar a tecnologia. O Youtube e o Instagram têm vídeos e perfis dedicados para como se sair bem em provas e no Enem. Aproveite o celular e o computador para usar as redes sociais para estudar e aprender mais. Só tome cuidado para não se distrair e passar mais tempo vendo vídeos ou fotos e se distraindo do objetivo principal de tirar uma boa nota no Enem.

Não desanime dos seus objetivos porque isso também pode tirar o seu foco. Cabeça erguida. Lembre-se sempre que o seu amanhã depende do que você faz agora. Dedique-se e estude, pois o resultado vem.

(*) Leonardo Chucrute é diretor-geral do Colégio e Curso ZeroHum, Professor de matemática, ex-cadete da AFA e autor de livros didáticos.