5 dicas para aumentar o engajamento no Instagram

Para os criadores de conteúdo do Instagram, é importante acompanhar as suas métricas para saber quais ações estão fazendo sucesso e quais não estão obtendo um resultado positivo para o seu perfil. Sendo assim, Aldrin Nery, especialista em mídias sociais explica que mesmo com as individualidades de cada conta, há 5 dicas essenciais que devem ser seguidas por quem quer aumentar o seu engajamento na plataforma.

Poste reels todos os dias

Segundo Aldrin, o recurso “reels” ainda é uma novidade no Instagram. É com esta ferramenta que a plataforma está brigando com as outras redes sociais por usuários e audiência, pois, conteúdo de vídeo é algo que está crescendo exponencialmente na internet. “Para estimular o criador de conteúdo a usar cada vez mais o reels, o Instagram tem otimizado bastante a entrega de conteúdos publicados nesse formato, o que garante uma maior probabilidade de viralizar, seja com quem tem muitos seguidores ou com quem tem poucos”, explica o especialista.

Faça stories todos os dias

A frequência nos stories é essencial para os perfis que querem crescer no app, pois de acordo com Nery, é lá que o criador de conteúdo irá criar a conexão com o seu público. “É nos stories que a pessoa irá mostrar os bastidores do seu negócio, seu dia a dia e, isso gera identificação dos seguidores com o criador de conteúdo e consequentemente terá aumento nas interações”, diz Aldrin.

Poste no feed todos os dias

Conforme o especialista, enquanto o stories diz quem o criador é, o feed mostra o que o criador faz, então já que são objetivos diferentes precisa ter consistência também, porque afinal é lá que vai ser possível algum conteúdo ter muitos compartilhamentos, salvamentos e pode até ser viralizado. “Além da frequência, o criador precisa se preocupar em postar sempre fotos e vídeos de qualidade para o Instagram entregar para mais usuários”, fala Nery.

Responda todos os comentários

“Os comentários são métricas importantíssimas para suas publicações, pois com maior quantidade de interações possíveis no seu post, como, curtida, salvamento, compartilhamento, retenção e ainda comentários, mais o algoritmo do Instagram entente que aquela publicação é relevante e então ele leva o conteúdo para mais perfis. Com isso, surge a chance de mais usuários interagindo e de atrair novos seguidores”, esclarece.

Responda todos os directs

De acordo com Nery, os directs são muito relevantes e precisam de atenção. “Normalmente interagimos no direct com pessoas que conhecemos, mas já repararam que quando as pessoas que a gente interage bastante no direct posta algum conteúdo nos stories e/ou no feed, esse conteúdo aparece para a gente? Isso acontece porque o algoritmo entende que aquele conteúdo vai ser relevante para nós e quase sempre é”, fala o especialista em mídias sociais.

Para finalizar, Aldrin conta que o algoritmo do Instagram luta para mostrar somente os conteúdos que cada pessoa gosta, por isso ele realiza esse somatório de análises para entregar o conteúdo mais otimizado possível. “Em suma, a plataforma quer reter o maior número de usuários possíveis online, caso o seu conteúdo consiga reter usuários seja em fotos ou vídeos, ele recompensará o perfil, porque o seu conteúdo estará trabalhando para ajudar o próprio Instagram em ter mais usuários acessando o aplicativo e consequentemente ele estará ganhando altas cifras em anúncios”, conclui Nery.