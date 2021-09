Dica para emagrecer de forma saudável sem efeito sanfona

Alimentação, saúde e, consequentemente, beleza, são fatores que andam em paralelo e cada vez mais considerados por aqueles que desejam uma mudança corporal, seja para emagrecer, ganhar massa muscular e qualidade de vida. E o nutricionista é o profissional requisitado quando o assunto envolve a saúde de dentro para fora, por meio de uma rotina balanceada e adequada para cada organismo.

Contudo, uma alimentação saudável não se baseia apenas na contagem de calorias e nutrientes, mas envolve o que muitos chamam atualmente de “alimento de verdade” que, nada mais é, do que uma refeição baseada na pirâmide alimentar: começando do topo, com arroz, batata e mandioca, seguidos por frutas, feijão, carnes e ovos. “Eu começo sempre ‘arrumando a casa’ e início uma reeducação alimentar, com introdução de novos hábitos, simples trocas, novas opções nas refeições, desmistificando que dieta é difícil de fazer por ser cara. Além de mostrar que comer comida de verdade pode ser mais em conta do que um monte de industrializados, lanches ou fast food”, pontua a nutricionista credenciada da Paraná Clínicas, Fernanda Gularte (CRN 8/5232).

As comidas de verdade estão ganhando cada vez mais espaço na mesa do brasileiro e, entre os motivos, está o fato de que os consumidores estão buscando opções mais práticas, seguras e saudáveis, conforme pontuado pela nutricionista. Também segundo a Euromonitor Internacional, em 2020, as vendas destes produtos atingiram R$100 bilhões no país. Foi um aumento de 3,5% em relação a 2019.

A Vapza, empresa de alimentos embalados a vácuo e cozidos a vapor, faz parte do percentual da indústria que sentiu os impactos positivos desse novo comportamento. A tecnologia utilizada pela empresa paranaense é pioneira no Brasil e permite preservar todos os nutrientes, o frescor, o sabor e a consistência dos alimentos, sem que necessitem de conservantes ou refrigeração. “Saudabilidade e praticidade são as principais características procuradas pelos consumidores. Isso porque eles têm consciência do poder da alimentação balanceada para o organismo, mas não tem tempo suficiente para fazer todo o preparo de uma refeição como limpar, separar, cortar e cozinhar cada um dos insumos”, explica o CEO da marca, Enrico Milani.

Para Fernanda, a palavra dieta soa pejorativa, mas ela é benéfica quando feita de forma consciente e escolhendo os produtos certos. “Todos podem escolher comer melhor e ter qualidade de vida através da alimentação, do acesso a nutrientes e vitaminas. Nunca se falou tanto em qualidade de vida, imunidade e alimentação saudável como agora, na ‘época do Covid’. A palavra dieta leva as pessoas a pensarem em algo que é restrito, proibido e que dura pouco tempo. Eu prefiro falar em Planejamento Alimentar. É uma avaliação feita com o nutricionista que é direcionada para o objetivo final do paciente, seja no emagrecimento, hipertrofia, qualidade de vida ou melhora de sintomas de alergias alimentares. Tudo depende do objetivo e do quanto a pessoas está disposta a mudar e fazer novas escolhas para a sua vida”, afirma Fernanda.

Ler o rótulo precisa ser um hábito

Desde 2001, o rótulo com informações nutricionais é obrigatório em qualquer produto regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nele consta uma tabela que traz informações sobre a quantidade e qualidade de nutrientes como proteínas, carboidratos e vitaminas dos alimentos. Além de especificar todos os ingredientes que são utilizados no preparo. Saber ler estes rótulos ajuda a distinguir qual produto é saudável ou não. Também é fundamental para quem tem algum tipo de restrição ou alergia alimentar. Por isso:

Sempre priorize os alimentos que têm o maior número de ingredientes que você consegue ler. “Nomes estranhos”, siglas e números são uma prova de que este produto é ultra processado;

É importante checar o tamanho da porção a que se referem as quantidades mencionadas;

Fique atento a quantidade de açúcar.

Salada de grão de bico com seleta de legumes

Confira uma sugestão de receita indicada pela Vapza para te ajudar a comer de forma consciente e leve:

Ingredientes

1 pacotinho de Grão de Bico Vapza ;

; 1 pacotinho de Seleta de Legumes Vapza ;

; ¼ de xícara de cebolete picada ou salsinha;

Sal à gosto, pimenta do reino e noz moscada moída na hora;

Azeite de oliva;

½ limão siciliano espremido.

Modo de preparo

Com uma faca, faça furinhos no pacote de Grão de Bico e Seleta de Legumes Vapza. Vá apertando com cuidado, para soltar os grãos; Na sequência, abra o pacote de Grão de Bico Vapza e despeje em uma peneira. Leve até embaixo da torneira e passe uma água, depois despeje em um refratário; Abra o pacote de Seleta de Legumes Vapza e despeje no mesmo refratário; Higienize e pique a salsinha e misture com os demais ingredientes; Acrescente os temperos, e misture bem, aí é só levar para gelar e depois servir. Uma outra opção é fazer um creme de maionese e misturar, fica uma delícia, e assim já é uma outra maneira de servir essa salada de Grão de Bico e Seleta de Legumes; Misture todos os ingredientes, coloque sal e azeite de oliva e leve para gelar; Depois e só servir junto com o molho de iogurte com hortelã.

Sobre a Vapza

A Vapza Alimentos é pioneira e referência em alimentos cozidos a vapor e embalados a vácuo; proporcionando alimentação saudável, prática e segura. Fundada em 1994 com origem nos Campos Gerais do Paraná, possui tecnologia exclusiva de ponta no Brasil e oferece em seu portfólio: grãos, tubérculos, vegetais e carnes. Com distribuição nacional e com exportação para mais de 11 países, a empresa conta com certificações de qualidade e segurança alimentar nacionais e internacionais como a BRCGS, além de ter os selos Halal, Kosher, Vegan e Orgânico, atendendo todos os públicos que buscam comida de verdade.

Sobre a Paraná Clínicas

Fundada em 1970, a Paraná Clínicas é referência em planos de saúde empresariais e também atua na modalidade coletiva por adesão. Desde setembro de 2020, é operadora integrante da SulAmérica, o maior grupo segurador independente do Brasil. Carrega a missão de cuidar com excelência empresas e pessoas, oferecendo como diferencial os programas de saúde preventiva e promoção de qualidade de vida. Com uma infraestrutura moderna e planejada em uma rede interligada, a Paraná Clínicas conta com sete unidades próprias em Curitiba e Região Metropolitana, chamadas de Centros Integrados de Medicina: CIM Araucária; CIM CIC – 24h; CIM Fazenda Rio Grande; CIM Rio Branco do Sul; CIM São José dos Pinhais; CIM Unidade Infantil – 24h (ao lado do Hospital Santa Cruz) e CIM Água Verde – onde também operam o Hospital Dia, projetado para oferecer o que existe de mais moderno em procedimentos eletivos, e o Centro de Infusão, estruturado para atender com excelência os pacientes de oncologia, hematologia e reumatologia.