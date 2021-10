Dia do Pão pede um gelato de pão de mel

No Dia do Pão, comemorado em 16 de outubro, a Nero Gelato tem como opção, no portfólio, o gelato sabor pão de mel. O produto foi desenvolvido pela empresa e recebeu Menção Honrosa do júri durante o Gelato Challenge de 2018.

O sabor foi desenvolvido exclusivamente para o campeonato, pensando em um gelato com complexidade de produção, bom uso de chocolates, cacau, mel e equilíbrio das especiarias. Outro desafio é trazer a experiência de comer um doce comum em uma versão diferente.

O gelato traz pedaços de chocolate, que remetem à casquinha do pão de mel, tem o cheiro da canela e cravo e a mescla de doce de leite para lembrar o recheio tradicional do doce. De acordo com Camila Cavalcanti, fundadora e CMO da Nero Gelato, o sabor é uma excelente opção para comemorar o Dia do Pão de forma diferente, contudo, a receita não é simples.

O sabor pão de mel está disponível em todas as seis casas da Nero Gelato, localizadas em Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba e em Campinas nos shoppings Platz Mall, Galleria Shopping e Parque D. Pedro.