Dia Mundial do Surf: Dicas para viver melhor com campeã mundial

No Dia Mundial do Surf, que tal acompanhar os bastidores da vida de um dos principais nomes da atualidade? Carissa Moore protagoniza o filme RISS, lançado neste ano, e, por lá, divide a sua saga em busca do seu quarto título no Circuito Mundial de Surf, em 2019. Disponível gratuitamente na Red Bull TV, o filme, com direção de Peter Hamblin, possibilita um mergulho inédito e inspirador na carreira da havaiana, de 27 anos, que vai além das suas atribuições como atleta. Durante os 41 minutos do filme, é possível descobrir os principais pilares que norteiam sua vida e suas relações.

1 – Siga seus sonhos. Essa é a primeira lição apresentada no filme. Em um formato que combina cenas atuais com momentos de sua infância, a atleta, quando criança, já explicava sobre seu maior sonho: “Quando eu crescer, quero ser surfista profissional e fazer aquelas viagens em que você vai para Fiji e Austrália. É exatamente isso que eu quero: curtir o surf e viajar pelo mundo, junto com outras garotas”.

2 – Seja autêntico! E qual o significado de ser autêntico? A atleta explica: “Ser você mesmo e se orgulhar disso, não tentar ser outra pessoa. Abrace quem você é, saiba que você é imperfeitamente perfeito e que está aqui para um propósito”.

3 – Doe tempo para os outros. Durante a produção, Carissa reforça a importância deste pilar em seu dia a dia. “Ter tempo para os outros é importante e me faz sentir bem, me faz feliz. Existe uma esperança de que, se eu me dedicar a alguém, algo vai brilhar nesta pessoa, e ela passará para outras. No fim, isso é o que irão lembrar: o bem que fez a elas”, compartilha a atleta.

4 – Transmita amor em tudo o que faz. Essa é uma mensagem constantemente reforçada pela atleta ao decorrer do filme. Para Carissa, isso vale mais do que títulos mundiais. “Às vezes, meu momento favorito do surf é compartilhar o que amo com quem amo. Os troféus e elogios são fantásticos, mas isso é temporário. O que realmente importa é o que você transmite e o amor que compartilha”.

SERVIÇO

Onde assistir: No site da Red Bull TV, por meio do link: https://win.gs/3dKjMtQ ou no aplicativo, disponível para Android, iOS, Smart TVs, PS4 e Xbox One, com suporte ao Chromecast e Airplay.

Duração: 41 minutos

Embed code: Caso deseje incorporar o vídeo no seu site, basta utilizar este código:

<iframe width=”640px” height=”360px” frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”https://www.redbull.com/embed/rrn:content:films:396dfa30-f1d4-41d6-bbff-aaaff96076aa:pt-BR&subtitle=pt” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen></iframe>

Saiba mais sobre a Red Bull TV

