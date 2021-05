Dia Mundial do Hambúrguer esta quinta

O dia mais esperado do ano para os verdadeiros Burger Lovers está chegando: o Dia Mundial do Hambúrguer no próximo dia 28 de maio. E o calendário de comemorações não para por aí: teremos também o Dia da Batata Frita (30 de Maio) e o Dia do Ketchup (5 de Junho). Estas datas tão especiais para fãs de burgers e hamburguerias inspiraram a criação da Semana do Hambúrguer.

A Hamburgueria Tradi participará da ação, que reúne 200 casas por todo o Brasil, com combos e promoções entre os dias 24 de maio e 06 de junho em todas as suas sete unidades. E terá a volta do clássico burguer Leão, por tempo limitado (R$39,11). Para quem não lembra, o Leão tem burger de 160g com o tradicional blend Angus da Tradi, delicioso queijo parmesão da VIGOR, presunto Parma, maionese de açafrão no pão artesanal da Padaria Attimino. Os combos e o burger estarão disponíveis tanto nos salões como nos deliveries, seja pelo iFood, ou pelo app da marca, disponível para Android e iOS.

Os combos são:

Combo Viva o Burger – Smash Tradi (smash de 100g, queijo cheddar, picles, cebola roxa, ketchup e mostarda Heinz, no pão artesanal branco da Padaria Attimino) + batata pequena + Sprite Lemon Fresh. R$25,00

– Smash Tradi (smash de 100g, queijo cheddar, picles, cebola roxa, ketchup e mostarda Heinz, no pão artesanal branco da Padaria Attimino) + batata pequena + Sprite Lemon Fresh. Super Combo – Burger Leão + batata pequena + cerveja IPA Goose Island. R$48,99

PROMOÇÃO ESPECIAL: No Dia do Hamburguer (28 de maio) os 50 primeiros clientes que pedirem o Leão – avulso ou no combo promocional – na Casa-mãe (loja da Vila Nova Conceição) ganharão o novo ketchup Heinz sabor Picles, que a marca está lançando por aqui.