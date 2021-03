Dia Mundial da Saúde Bucal tem exposição em Sumaré

O Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado em 20 de março, foi comemorado com exposição no Centro Administrativo de Nova Veneza, em Sumaré. Os cartazes constando informações importantes e ações do Setor Municipal de Saúde Bucal – incluindo desenhos de alunos das EMs elaborados ano passado, antes da pandemia – mostraram imagens e dicas de como evitar os principais fatores que podem provocar o câncer bucal, entre eles, tabagismo, etilismo e exposição ao sol sem proteção.

O material ficou exposto a semana toda no piso inferior, em frente à Ouvidoria, e foi prestigiado por colaboradores que trabalham no local e contribuintes que acessaram o espaço para atendimento emergencial, seguindo os protocolos de distanciamento.

“As condições bucais refletem diretamente na saúde geral e qualidade de vida. Importante cuidar da saúde bucal através da escovação e fio dental após as refeições, para prevenir as principais doenças, especialmente cárie e da gengiva (periodontal)”, explicou a coordenadora Cristina Slateff Baldini, da equipe de Apoio da Saúde Bucal no Município.

Também é fundamental evitar o consumo em excesso de alimentos açucarados, que favorecem o surgimento da cárie dentária. Bom destacar que algumas ações de orientação alusivas à data ocorreram também nas Unidades de Saúde, dentro do permitido devido à pandemia, entre elas, a USF Picerno, para os pacientes que passaram em atendimentos de urgências.