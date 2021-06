Dia dos Namorados. Comércio prevê crescimento de 4% nas vendas

As vendas para o Dia dos Namorados deverão crescer 4,10% acima do ano passado na Região Metropolitana de Campinas (RMC) quando, no auge da pandemia da Covid-19, o comércio registrou perdas de 40% em relação a 2019. Na região, a expectativa de faturamento nas vendas relacionadas ao Dia dos Namorados, mais especificamente no período de 1 a 12 de junho, deve ser de R $239,4 milhões, contra R$ 230 milhões registrados em 2020 (aumento de 4,10%). Considerando apenas Campinas, o faturamento previsto é de R$ 111,5 milhões, contra os R$ 107,1 milhões vendidos em 2020 (4,11% a mais).

De acordo com o economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), uma pesquisa regional aponta para um aumento de quase 4,2% no valor médio do presente, na comparação com 2020, apesar do nível da inflação estar em 6,1% em relação aos últimos 12 meses. Em média, deverão ser gastos R$ 125,00 com os presentes, contra os R$ 120,00 gastos em 2020.

Os presentes mais procurados continuam a ser perfumes, joias e bijuterias, flores, produtos de higiene e de beleza e celulares. “A expectativa de expansão do e-commerce para a data é de 10% sobre as vendas de 2020, podendo chegar a R$ 24 milhões”, analisa. De acordo com Laerte Martins, não há previsão de contratação de temporários no período.

Feriado de Corpus Christi

O comércio de Campinas funcionará facultativamente, ou seja, sem a obrigatoriedade de abrir, na quinta-feira, dia 3 de junho, feriado de Corpus Christi, no horário das 9h às 17h. Na sexta, dia 4, o horário continua o mesmo, conforme previsto na Fase de Transição do Plano São Paulo de contingência da COvid-19.

Todo início de ano, a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) e demais entidades representantes do comércio decidem quais datas o comércio abrirá e quando os horários serão estendidos em razão das datas especiais. Com base nessas definições, entidades como Polícia Militar, Setec e Emdec são informadas do calendário e podem prover consumidores e trabalhadores de segurança, fiscalização e transporte.

Para saber sobre o funcionamento do comércio durante o ano, comerciantes e consumidores podem acessar o calendário do comércio: https://www.calendariodocomercio.com/ e conferir o calendário completo com as datas especiais do comércio de Campinas.