Dia dos Namorados: comércio de Sumaré abre das 9h às 18h

No próximo sábado, 12 de junho, o Dia dos Namorados, o comércio de Sumaré funcionará em horário especial, das 9h às 18h, para facilitar as compras de última hora e evitar aglomeração de clientes. A expectativa da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é que as vendas cresçam até 3% este ano, comparado com o ano passado. Roupas, sapatos, perfumes, joias, bijuterias e celulares estão entre os presentes mais procurados.

O presidente da Acias, Juarez Pereira da Silva, afirma que apesar da flexibilização maior do funcionamento das atividades comerciais neste ano, lojistas e consumidores devem estar atentos às medidas sanitárias para evitar a transmissão da Covid-19.

“O comércio deve seguir as regras para evitar aglomeração, disponibilizar álcool em gel para clientes, manter a higienização dos ambientes e liberar a entrada nas lojas apenas dos consumidores que estiverem de máscara”, orienta Juarez.

Desde o início da pandemia, a Acias tem orientado os lojistas e consumidores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do novo coronavírus. E novamente, como ocorreu no ano de 2020, o Dia dos Namorados será comemorado em plena pandemia.

A data fecha o calendário das principais datas comerciais do primeiro semestre. Mas ao contrário do ano passado, quando a abertura das lojas estava restrita a quatro horas por dia, este ano o atendimento presencial no comércio está liberado até 21h, respeitando a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos limitada a 40%.

Na avaliação do presidente da Acias, a flexibilização do atendimento favorece os consumidores que preferem fazer suas compras de forma presencial. “Embora a pandemia tenha aumentando as vendas online e mudando os hábitos de compras de uma parcela grande da população, muitos consumidores ainda preferem ir às lojas e escolher o presente pessoalmente”, observa.

Para os casais que preferem antecipar a compra do presente do Dia dos Namorados, de segunda a sexta-feira o comércio de Sumaré está funcionando das 9h às 18h.