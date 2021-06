Dia dos Namorados: cinco séries para se apaixonar

*Daniel Bydlowski

Feliz Dia dos Namorados! Sair para jantar está um pouco fora de questão, mas não por isso que os casais vão deixar de comemorar. E, melhor, a data cai em um sábado, o que dá possibilidade de fazer o que mais as pessoas gostam, maratonar.

Maratonar é arte e namorar faz parte!

Portanto, peça um bom vinho no aplicativo de entregas, corte uns aperitivos e não esqueça da meia luz e decoração, porque, vou separar cinco séries para ver junto ao seu amor e conseguir curtir o dia mais esperado pelos casais apaixonados.

– This Is Us: para aqueles namorados que estão já na fase de noivado e pensam em constituir uma família, a série é incrível. O drama familiar mostra que em toda casa tem alegria e dor, além de que todos têm um passado que afeta o presente e o futuro. A série é in medias res, alterna entre o presente e a época de infância dos trigêmeos do casal. Temos quatro temporadas, que inclusive, dá para assistir em 1 dia se vocês focarem.

– Once Upon a Time: uma mistura bastante interessante dos contos de fadas mais conhecidos, com direito a Peter Pan do mal. Mas o enredo, que perdura por sete temporadas, gira em torno do amor da Branca de Neve e o Príncipe Encantado, que tiveram uma filha, a Emma Swan, que se apaixona pelo Capitão Gancho. Apesar de muitas magias e maldições, a temática é o amor, seja dos personagens principais, ou da Bela e o Rumplestiltskin, ou até mesmo da Rainha Má e o Robin Wood, pois é, eles realmente fizeram uma miscelânea de personagens.

– Tudo Bem Não Ser Normal: a série coreana, em 16 episódios, tem o cenário de gênero a saúde mental, mas o romance está presente de forma genuína. Se você realmente acha que seu parceiro fez de você uma pessoa melhor, precisa ver essa série. A famosa autora Ko Mun-yeong é uma pessoa extremamente tóxica e Moon Gang-tae é o altruísta que trabalha no hospital psiquiátrico onde o pai da autora está internado. O romance começa com uma tentativa de facada, mas a trama cresce causando emoção e prendendo a nossa atenção.

– Eu, Tu e Ela: já faz um tempo que a mídia aborda o poliamor e esta série traz algumas informações importantes para quem não conhece, ou para aqueles que querem torna-se adeptos. O casal já não ia tão bem quanto antes e o marido resolver contratar uma acompanhante, e o enredo começa a partir disso. O ponto da série é que desfaz a imagem libertina, sexualizada até mesmo cômica das relações abertas ou não monogâmicas, para entrar em um contexto de amor, carinho e respeito, que alcança já sua quinta temporada.

– Modern Family: se você quer romance, o terá. Tem todos os casais possíveis nela. A relação entre pessoas com distância de idade, o amor entre homem e mulher, as tramas adolescentes e seus namorados, o menino romântico que só quer ser amado e a desmistificação do casal homoafetivo, com muita ternura e com direito à família.

Sim meus caros, o amor está no ar, e as séries vem para mostrar todos os tipos deles. Vamos maratonar e curtir o companheiro neste Dia dos Namorados.

Sobre o cineasta: O cineasta brasileiro Daniel Bydlowski é membro do Directors Guild of America e artista de realidade virtual. Faz parte do júri de festivais internacionais de cinema e pesquisa temas relacionados às novas tecnologias de mídia, como a realidade virtual e o future do cinema. Daniel também tenta conscientizar as pessoas com questões sociais ligadas à saúde, educação e bullying nas escolas. É mestre pela University of Southern California (USC), considerada a melhor faculdade de cinema dos Estados Unidos. Atualmente, cursa doutorado na University of California, em Santa Barbara, nos Estados Unidos. Recentemente, seu filme Bullies foi premiado em NewPort Beach como melhor curta infantil, no Comic-Con recebeu 2 prêmios: melhor filme fantasia e prêmio especial do júri. O Ticket for Success, também do cineasta, foi selecionado no Animamundi e ganhou de melhor curta internacional pelo Moondance International Film Festival.