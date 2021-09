Dia do Sexo. Saiba o que cada signo mais gosta na cama

O próximo dia 06, é celebrado o Dia do Sexo e embora não exista um único dia para aproveitar as delícias da carne, o Astrocentro aproveitou para descrever o que agrada cada signo.

Essa data é simbólica e foi criada em 2008 por uma marca de preservativos, e claro que o dia escolhido não poderia ser outro, 6/9, uma clara alusão a posição sexual. E se você quer aproveitar o dia, como manda o figurino, que tal descobrir o que a sua parceira mais curte na cama? A astróloga do Astrocentro, Yara Vieira, montou um compilado sobre o que a mulher e o home de cada signo preferem entre quatro paredes.

Agora, só aproveitar e ser feliz.

Áries (21/03 até 20/04)

Mulheres: As arianas são muito intensas, são famosas por serem briguentas e até barraqueiras, mas isso não é verdade. Na hora do sexo, a intensidade delas fica aflorada, são carnais. Gostam do prazer e, portanto, vão estar sempre buscando se excitar com a experiência sexual. Na cama, elas serão o tipo que vão buscar novidades para aprimorar a transa.

Homens: Os homens do signo de Áries são ativos e cheios de atitude, quando querem alguma coisa, eles vão atrás, mas não são do tipo que ficam insistindo. Não gostam de joguinhos. Na hora do sexo, eles vão querer conquistar e demonstrar pegada. Um certo instinto de caçador em busca do seu desejo pode surgir.

Touro (21/04 até 20/05)

Mulheres: As nativas de Touro são muito ligadas aos prazeres da vida e, é claro, que o sexual é um deles. Isso as torna muito eróticas por si só, vão querer aproveitar a oportunidade de transar. Outra característica delas é a objetividade, no sexo isso vai se refletir com elas querendo dar prazer ao parceiro. Contudo, a mesma objetividade vai esperar receber prazer em troca.

Homens: Os taurinos são muito seguros de si e levam a vida com tranquilidade, isso significa que eles têm seu próprio ritmo, tanto na vida quanto no sexo. Na transa, eles não são nada ansiosos e vão fazendo tudo com calma. Deixando o desejo e o tesão se aflorarem, pensando no seu prazer e no da parceira. Contudo, eles não gostam de mudança. Não vão querer buscar inovar a relação.

Gêmeos (21/05 até 20/06)

Mulheres: As nativas do signo de Gêmeos são comunicativas e sensoriais. Elas são do tipo que vão gostar de falar besteiras na cama, para apimentar o clima. Vale a pena investir em posições sexuais que fujam do comum, as geminianas vão gostar com certeza.

Homens: Uma boa conversa combinada com toque e muitos beijos é o que tira esse nativo do sério. Contudo, não se assuste. Nem sempre a conversa precisa ser sobre algo super grandioso, as vezes é só uma dirty talk.

Câncer (21/06 até 21/07)

Mulheres: Cancerianas são sentimentais, intuitivas e sensoriais. Por conta desse sentimentalismo, o carinho é a arma de sedução delas. Elas vão começar a transa com beijos, toques e caricias. Tudo para deixar o parceiro a vontade e deixar o desejo transparecer. Quanto mais sentimento tiverem pela pessoa, mais se entregam na hora do sexo.

Homens: O homem de Câncer busca por prazer na cama, mas acima disso, por envolvimento emocional. Eles sabem que sexo é um ato de prazer, mas que para um canceriano, fica muito melhor se for com sentimento. A conexão é maior e eles se sentem mais seguros. Na hora da relação sexual, eles são românticos, mas fogosos ao mesmo tempo. Gostam de trocar de olhares, demonstrar desejo com a pegada e muitas carícias.

Leão (22/07 até 22/08)

Mulheres: As leoninas são fogosas, não atoa pertencem aos signos do elemento fogo. Na hora do sexo, vão querer ser muito elogiadas. Vão trocar olhares e carinhos, porque elas são do tipo que se esforçam para dar prazer e gostam de ver que está dando certo, isso as excita. Contudo, cuidado para não perder e não cumprir com a recíproca do prazer. Para uma leonina, isso é a morte.

Homens: O nativo de Leão se ama demais, gosta de atenção e quer sempre ser lembrado. Por isso, eles vão performar de um jeito inesquecível. Eles vão querer inovar, sair da rotina e deixar o sexo o mais memorável possível. É claro, sem esquecer do prazer de ambos.

Virgem (23/08 até 22/09)

Mulheres: As virginianas são detalhistas, metódicas e discretas. Elas podem ser um furacão na cama, mas só na hora dos finalmentes que você descobrirá isso. Contudo, vão querer que tudo aconteça e flua do jeito delas. Cada movimento do parceiro será observado e se você a questionar, ela terá detalhes de como melhorar aquilo para chegar no método que leva elas a loucuras.

Homens: Os nativos de Virgem planejam cada passo e gostam das coisas sendo feitas do jeito deles. É claro que, no sexo, isso não seria diferente. Eles vão planejar como será a noite do sexo, mas não irá falar. O virginiano é do tipo que sabe exatamente o que quer durante o sexo para gozar, e eles vão demonstrar isso para você. Esteja atento aos sinais.

Libra (23/09 até 22/10)

Mulheres: A mulher libriana será muito bem trabalha no jogo da sedução. Sempre arrumada, cheirosa. Na hora do sexo, elas serão educadas e cordiais. Vão dosar o carinho e o desejo. É claro, sem deixar de paquerar o parceiro até mesmo durante a transa.

Homens: Os librianos adoram flertar, fazem isso até quando não têm interesse na pessoa. Além disso, eles são visuais. Se excitam com os olhos e na hora do sexo, transparecem isso. Eles gostam de trocar olhares, observar o corpo do outro e fantasiar sobre aquilo.

Escorpião (23/10 até 21/11)

Mulheres: O signo de Escorpião é muito sexual. Para elas, sexo é apenas um prazer físico que não precisa estar vinculado ao sentimento. Uma forte característica da nativa de escorpião é ser profunda e mistérios. Elas odeiam coisas superficiais.

Homens: São nativos sensoriais e muito profundos, odeiam relações superficiais. Na cama, eles são animados e querem se conectar com quem estiverem. Eles entendem que sexo é prazer e não precisam de sentimento, mas querem se conectar.

Sagitário (22/11 até 21/12)

Mulheres: As nativas de Sagitário são aventureiras e gostam do jogo da conquista. Antes do sexo, vão se fazer de difícil, mas tudo na base da brincadeira. Apenas com o intuito de aflorar os desejos. Na hora da transa, vão se mostrar predadoras felinas que querem se divertir. Vão trazer inovações para a experiência sexual.

Homens: Os nativos de Sagitário gostam de levar suas relações sexuais da mesma forma que levam a vida, em busca de diversão e prazer. Vão buscar por coisas novas dentro da transa, lugares diferentes e até mesmo posições. Se você quer sair do comum, se relacionar com um sagitariano é uma ótima dica.

Capricórnio (22/12 até 20/01)

Mulheres: As capricornianas são práticas e um pouco mais tímidas. Se decidirem que querem apenas prazer, elas vão com tudo sem demonstrar medo algum. Além disso, elas acreditam que o sexo leva tempo e vai se aperfeiçoando. Isso significa que quanto mais vezes transarem com uma capricorniana, melhor fica.

Homens: Os nativos resilientes e estão sempre se renovando. Na hora do sexo, eles gostam de intimidade. Demoram um pouco para se entregar, mas quando se entregam, sabem levar a parceira a loucura.

Aquário (21/01 até 19/02)

Mulheres: As aquarianas são muito livres. Por isso, não se espante com a postura fria e desapegada. Mesmo assim, elas são super companheiras e amigas. Então, elas adoram o estilo amizade colorida. Na transa, elas são muito eróticas e sensoriais. Isso vai tornar o sexo bem físico e prazeroso, elas adoram performar em busca do prazer.

Homens: Os aquarianos não gostam de ser controlados porque a liberdade é tudo para eles. Por isso, é comum achar que eles são desapegados e até frios nas relações. A verdade é que para eles, prazer é prazer. Eles são muito sexuais, massagens e fetiches são bem-vindos para eles.

Peixes (20/02 até 20/03)

Mulheres: As mulheres do signo de Peixes são super românticas e carinhosas, mas não se engane. Uma pisciana sabe ser muito safada também. Elas tornam a relação entre o sexo e sentimento bem equilibrada. Só que na hora da transa, são mais carinhosas. Sem algo muito agressivo, rápido ou diferente do comum. São mulheres dengosas.

Homens: Os piscianos vão fantasiar uma relação perfeita, vão se preocupar em dar prazer e deixar tudo mais especial. Contudo, não pense que eles não são fogosos. São os românticos mais famosos que você vai conhecer.

