Dia do Orgulho LGBTQIA+. Apenas prefeitura de Nova Odessa se posiciona

Entre as quatro cidades que o Portal Novo Momento faz a cobertura, apenas a prefeitura de Nova Odessa se posicionou, nas redes sociais, sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. As cidades de Americana, Santa Bárbara e Sumaré não fizeram nenhuma publicação ou menção ao dia. O Dia do Orgulho LGBTQIA+ “celebrado” no mundo todo oficialmente no dia 28 de junho.

Além de apenas uma das três prefeituras ter se posicionado, pouquíssimo políticos publicaram algo relacionado ao tema, entre eles a vereadora de Americana Professora Juliana (PT), Deputado Federal Vanderlei Macris (PSDB), a ex-vereadora Maria Giovana (PDT), que fez uma tímida ação no Instagram ao repostar uma publicação, o Solidariedade Mulher Americana e o PSOL Americana.

Veja a postagem da prefeitura de Nova Odessa:

Hoje é dia de orgulho de ser quem se é e amar quem se ama.

Essa luta é também nossa! Luta pelo fim de toda e qualquer forma de violência contra a população LGBTQIA+.

Somos pelo respeito!