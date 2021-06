Dia do Meio Ambiente: Prefeitura de Sumaré destaca ações

No próximo sábado, 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Prefeitura de Sumaré divulgou que trabalha e desenvolve ações para construir uma cidade sustentável e com respeito às questões ambientais. Os cuidados vão além do plantio e da recuperação de áreas verdes. A intenção é conscientizar a população, estimulando iniciativas de conservação, reciclagem e respeito à natureza.

Em 2017, foi reativada a Usina de Processamento de Resíduos Sólidos e mais de 130 mil toneladas de materiais foram reaproveitados e retornaram para a manutenção e serviços do Município. A limpeza em toda a cidade foi intensificada, incluindo desentupimento de bueiros e bocas de lobo. Mais de 150 toneladas de lixo e entulho foram retiradas das ruas e encaminhadas para o armazenamento correto. Foi iniciada a limpeza do Ribeirão Quilombo e do Tijuco Preto, retirando resíduos que causam as cheias dos rios.

Também foi implantado na cidade o projeto Replantar para o plantio de árvores em áreas degradadas da cidade, recuperando esses espaços. O projeto também é realizado com os alunos municipais e, desde 2017, mais de 35 mil mudas foram plantadas, deixando a cidade mais verde e bonita. Para a consciência ambiental logo cedo nos estudantes, foram implantados projetos especiais na Rede Municipal de Educação, que incluem a visitação no CEAV (Centro de Educação Ambiental Vivenciada) e Recanto dos Animais, com oficinas de sustentabilidade e ensino sobre a fauna e flora.

Sumaré é uma das poucas cidades da região que contam com um Viveiro Municipal, que está localizado na área do Horto Florestal. No local, podem ser encontradas centenas de espécies nativas pra reflorestamento, frutíferas e para plantio em calçadas. E também há o Orquidário Municipal, que abriga diversas espécies.

O trabalho da equipe de Meio Ambiente da Prefeitura de Sumaré envolve ainda o acompanhamento e apoio às ações executadas pelas demais secretarias municipais com relação às questões ambientais. O órgão, por exemplo, é responsável pela aplicação de advertências e multas, previstas em lei para os casos de infrações relacionadas ao meio ambiente local.

GPA

O GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Guarda Municipal foi implantado, exclusivamente para crimes ambientais. Operações de limpeza e combate a crimes ambientais também foram implantadas e intensificadas.

O Fundo Social de Solidariedade implantou as oficinas de decoração sustentáveis para a confecção de enfeites de Natal que embelezam a cidade no fim do ano. Os adereços são produzidos com garrafas pet doadas pela população ao longo do ano. Também é promovido o concurso Sustentar nas escolas municipais, oferecendo prêmios pedagógicos para os alunos e salas de aula que mais arrecadam garrafas.

Foi entregue a primeira etapa do “Bosque dos Lagos Cidade Orquídea”, um espaço de 32 mil m² de área verde no Jardim Dall’Orto. Novos espaços de lazer e praças foram construídos, ofertando à população novos espaços de convivência e contato com o meio ambiente. Também foi implantada a Trilha Ecológica e Trilha para Mountain Bike no Horto Florestal. E o projeto Praças Sustentáveis foi criado em parceria com o Instituto Bem Querer, implantando na cidade praças decoradas com pneus reaproveitados.

Os animaizinhos também foram beneficiados. Foi criado o Departamento do Bem-Estar Animal, com foco na proteção dos animais de famílias de baixa renda, realizando atendimento àqueles que foram vítimas de maus-tratos, abandonos, mas também atuando na posse consciente.

“Trabalhamos para construir uma cidade mais verde e sustentável, aliando o desenvolvimento econômico com a proteção ao meio ambiente, impactando diretamente na saúde e qualidade de vida da nossa população. Queremos aproveitar a data para lembrar a toda a população sobre a necessidade de cuidarmos do meio em que vivemos, mantendo a cidade limpa, as áreas verdes preservadas e adotando práticas mais sustentáveis, como o reaproveitamento de materiais. Só alcançaremos resultados satisfatórios se trabalharmos em conjunto”, disse o prefeito Luiz Dalben.