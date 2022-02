Dia do Imigrante Italiano: conheça queijos típicos

Em 21 de fevereiro, comemore-se o Dia do Imigrante Italiano no Brasil. A data é uma referência à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874, que marcou o início da imigração dos italianos no território brasileiro. Em homenagem à data, a Tirolez, uma das mais tradicionais marcas de laticínios do País, apresenta cinco tipos de queijos de origem italiana e ainda ensina como preparar Macarronada Napolitana. Confira:

Parmesão: o clássico Parmigiano-Reggiano tem esse nome em referência às regiões produtoras do queijo e às províncias de Parma, Reggio Emilia, Módena, Bolonha e Mântua.

Mussarela: o queijo mussarela chegou ao Brasil por intermédio dos primeiros imigrantes italianos no país, entre os anos 1860 e 1890.

Provolone: surgiu a partir do experimento de cozinheiros italianos, no século 19, de aumentar o tamanho do queijo provola. Em algumas regiões na Itália, é consumido mais maturado, ficando com o sabor ainda mais atenuado.

Queijo Azul: antes chamado Queijo Gorgonzola Tirolez, sua origem aconteceu no Vale do Pó, região italiana localizada na cidade Gorgonzola. Por conta das novas orientações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Associação Brasileira das Indústrias de Queijos (ABIQ), que corresponde à legislação do produto (Instrução Normativa nº 45/2007 e Decreto 9.013/2017), agora possui a nomenclatura Queijo Azul.

Ricota fresca: a versão da ricota que conhecemos hoje foi inventada na Sicília, região da Itália, ainda na Idade Média.

Depois das curiosidades sobre os queijos da Itália, vamos à receita? Confira abaixo o modo de preparo e buon appetito!